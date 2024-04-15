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Тоомас Колламаа

15 апреля 2024 в 6:44









Эксперт: банки ожидают резкого роста цен на медь

Последняя оценка рынка меди, проведенная Goldman Sachs, показывает, что из-за значительного дефицита предложения с 2028 года цена вырастет до 9900 долларов за тонну. Фото: Shutterstock

Цена на медь достигла наиболее высокого уровня за последние 15 месяцев. Лишь за последние два месяца цена выросла более чем на 15%, пишет член правления Kuusakoski Тоомас Колламаа.

Медь является ключевым материалом в зеленой энергетике: она используется в силовых кабелях, ветряных турбинах, электромобилях, солнечных панелях и т.д. Активность заводов в Китае в прошлом месяце превзошла все ожидания и является признаком долгожданного оживления экономики крупнейшего в мире потребителя меди.