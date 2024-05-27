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Мерилин Варсамаа

27 мая 2024 в 9:59









Мерилин Варсамаа: чтобы появился единорог в сфере медицинских технологий, нам нужно именно это

«Мы все знаем поговорку о том, что для воспитания ребенка нужна целая деревня. Проработав в сфере здравоохранения около десяти лет, могу с уверенностью сказать: для того чтобы вырастить успешный стартап или даже единорога в области медицинских технологий, нужно сильное сообщество», – пишет Мерилин Варсамаа. Фото: частный архив

Чтобы вырастить успешный стартап в области медицинских технологий или даже создать единорога, необходимо объединить силы, скрытые в экосистеме, пишет руководитель направления медицинских технологий научного и бизнес-парка Tehnopol Мерилин Варсамаа.

О текущем состоянии эстонской экономики говорят как политики, предприниматели, журналисты, так и обычные люди дома и на улице. Все вокруг беспокоятся. «Экономика Эстонии падает немного больше, чем ожидалось», «Признаки указывают на то, что мы преодолели кризис» – аналогичные, порой противоречивые заголовки за последние месяцы неоднократно появлялись в СМИ.