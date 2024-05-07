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Тайные сделки продавцов повышают цены на лекарства

Ведущие оптовые торговцы лекарств в Эстонии заключают секретные соглашения с производителями и зарабатывают на этом десятки миллионов евро в год. Из-за секретных сделок цены на лекарства искусственно завышены, в результате проигрывают и Касса здоровья, и пациенты.

Когда пациент приходит в аптеку купить рецептурное лекарство, например, препарат от высокого давления, аптекарь иногда спрашивает, хочет ли клиент оригинальное средство или дженерик. Пациент, выбирающий последний, поначалу может порадоваться его низкой цене. Однако в Эстонии с ценами на дженерики идет большая игра, где победители – оптовые продавцы, а проигрывают все остальные.

Производители и оптовые фирмы манипулируют ценами на лекарства на протяжении многих лет. Ответственные чиновники и министр знают о тайных соглашениях, но ничего не делают, чтобы положить этому конец. «Слон в комнате, но все делают вид, что его не замечают», – описывает один из источников секрет Полишинеля, существующий в фармацевтическом бизнесе. «Если разрушить схему оптовиков, то в системе здравоохранения Эстонии высвободится огромная сумма денег», – добавляет другой.

77 процентов стоимости льготных лекарств оплачивала в прошлом году Касса здоровья, 23% оплачивал пациент.

Äripäev раскрывает до конца этот секрет Полишинеля. Мы поговорили о ценовых соглашениях с источниками, работающими в фармацевтическом бизнесе, которые попросили остаться анонимными, поскольку рынок Эстонии мал и критика от собственного лица может серьезно навредить бизнесу и отношениям. К тому же договоренности производителей лекарств с оптовиками конфиденциальны, и люди обязаны хранить молчание даже спустя много лет после ухода из компании.

Сами оптовики утверждают, что тайных соглашений нет.