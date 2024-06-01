    Йоко Алендер: Давайте расчистим путь атомной энергетике

    Член Рийгикогу Йоко АлендерФото: Andres Haabu

    Рийгикогу должен дать правительству зеленый свет на основании отчета рабочей группы по атомной энергетике для дальнейших шагов и начала разработки законодательной базы под новую отрасль, считает член Рийгикогу Йоко Алендер (Партия реформ).

    Если старый колодец в какой-то момент окажется непригодным для питья, а строительство нового не началось, можно и вовсе остаться без колодца. Тут стоит провести параллель со сланцем, на который эстонская энергетика опиралась на протяжении десятилетий. Мы доказали правоту этой древней мудрости, которая уже сделалась банальностью в контексте энергетики, по мнению некоторых экспертов, упустив предыдущее десятилетие, потому что инвестиции в возобновляемую энергетику задерживались из-за определенного скептицизма и противодействия.
    Роль и потенциал энергетики - ключевые для зеленой реформы экономики. Чистая, надежная и доступная энергия является одной из основных предпосылок экономической конкурентоспособности. Если мы хотим сохранить и повысить уровень жизни в Эстонии в будущем, мы должны обеспечить ее существование. Лица, принимающие решения, здесь должны действовать сбалансированно, основываясь на знаниях, но в то же время не отказываться от амбиций.
    Мы смотрим в будущее, рассматривая потенциал и возможности ядерной энергетики. В долгосрочной перспективе мы оставим открытым путь для новой, надежной и безопасной ядерной энергии, питающей электросети Эстонии, но не упустим и инвестиции в возобновляемую энергетику, а также будем поддерживать управляемый стратегический резерв ради энергетической безопасности. Возобновляемая энергия, мощности хранения и стратегические резервы являются приоритетом в энергетике, поскольку они обеспечивают нашу конкурентоспособность, энергетическую безопасность и благополучие в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
    В течение последних нескольких лет, встречаясь с людьми со всей Эстонии, я постоянно слышу вопросы об атомной энергетике. Понимаете ли вы, когда дело доходит до таких вопросов, почему мы ее все-таки не строим? Невозможно создать атомную энергетику сразу, быстро и очертя голову, но мы можем продолжать работу над ней, как и прежде, основываясь на знаниях, шаг за шагом, помня о долгосрочной перспективе и развитии энергетики в Эстонии, Европе и мире.
    Что мы могли бы решить в Рийгикогу? Мы могли бы стартовать, дать правительству зеленый свет на следующие шаги, начать разработку правовой базы на основе доклада целевой группы по атомной энергетике. Мы также можем обсудить все последующие шаги с экспертами, общественностью, людьми по всей Эстонии и снова рассмотреть в Рийгикогу следующие многочисленные решения.
    Нам необходимо понять воздействие птенциальной станции на окружающую среду, ее социально-экономическое воздействие, влияние на безопасность, экономику, а также расходы и прибыли для налогоплательщика, государства, доверие к потенциальным инвесторам. Мы можем рассмотреть все эти и многие другие аспекты на протяжении многих лет, но первый шаг важен в формировании будущего в долгосрочной перспективе.
    Мы не плюем в старый колодец, а строим достаточно новых возобновляемых источников энергии и мощностей по хранению, чтобы Эстония всегда была обеспечена чистой энергией, что обеспечивает конкурентоспособность Эстонии, энергетическую безопасность, позволяет повысить благосостояние и поддерживать среду обитания чистой.
    Мы сохраняем путь и правовое пространство открытыми для развития технологий ядерной энергетики в долгосрочной перспективе, потому что, как сказал философ Карл Поппер: оптимизм — это наш долг и ответственность.

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