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Николай Андреев

25 апреля 2024 в 4:55









Атомная котельная: Fermi Energia могла бы попутно отапливать Раквере или города Ида-Вирумаа

Возможный внешний вид эстонской АЭС компании Fermi Energia. Фото: Fermi

18 апреля Рийгикогу приступил к обсуждению перспектив атомной энергетики в Эстонии. Строительство модульной АЭС с реактором небольшой мощности планирует специально созданная для этого компания Fermi Energia. Станция может изменить рынок электроэнергии, но в ближайших к ней городах она может кардинально изменить и центральное отопление.

16 апреля ида-вируская волость Люганузе и компания Fermi Energia подписали договор о сотрудничестве, который вступит в силу, если государство одобрит строительство АЭС, и станция разместится именно в этой волости. Компания обязалась построить 50 частных или рядных домов для специалистов Fermi Energia и волости Люганузе, а также выделить 30 000 евро на инициативы местных жителей. Фактически этот фонд станет вторым народным бюджетом волости.

Еще одно вероятное место расположения атомной станции находится неподалеку, в Ляэне-Вирумаа близ города Кунда, в волости Виру-Нигула. Ее волостное собрание согласилось сотрудничать с Fermi Energia еще осенью прошлого года.

Fermi Energia планирует смонтировать в Эстонии реактор BWRX-300, который изготовит GE Hitachi - совместное американо-японское предприятие. Сроки реализации проекта весьма отдаленные - в конце 2020-х - в начале 2030-х годов, но и изменения этот проект может повлечь долговременные и масштабные.

Парламент только начал обсуждение

Руководитель отдела коммуникации Fermi Energia Михкель Лойде отметил, что впереди еще длительные согласования: “Если Рийгикогу признает, что для обеспечения энергобезопасности страны, сокращения выбросов углекислого газа и восстановления разумных цен на электроэнергию важно внедрение ядерной энергетики, то сначала будет необходимо разработать правила использования и надзора за ядерной энергетикой, а также создать государственный надзорный орган”.

Но это еще не означает принятие решения о строительстве АЭС, отметил Лойде. Это лишь позволит провести дальнейшие исследования и подготовку, включая поиск лучшего места для возведения станции.

Названы возможные места, но это не точно

Из возможных мест строительства АЭС, которые предварительно рассматривались, два места подходят и государству, и Fermi Energia. Первое - расположенная на берегу моря местность Летипеа в волости Виру-Нигула близ Кунда. Второе - Айду-Лийва в волости Люганузе, между городами Кохтла-Нымме и Кивиыли. Хотя представители Fermi Energia уже проводили встречи с местными жителями, выбор еще не сделан.

Старейшина волости Люганузе Дмитрий Дмитриев, на прошлой неделе подписавший соглашение о сотрудничестве с руководителем Fermi Energia Калевом Каллеметсом, подчеркнул, что о конкретном месте строительства говорить пока рано. Решение будет принято в результате государственной спецпланировки. Об этом же говорит и Михкель Лойде из Fermi Energia:

“Окончательное местоположение станции будет определено после тщательного планирования и оценки воздействия на окружающую среду. На данный момент невозможно отдать предпочтение тому или иному местоположению, поскольку мы можем лишь на основе первоначальных предварительных исследований указать, где технически возможно разместить станцию”.

По словам Лойде, при выборе места необходимо учесть множество факторов: безопасность, воздействие на окружающую среду и людей.

“Сейчас мы активно занимаемся более подробным анализом регионов, выбранных в ходе наших предварительных исследований”, - добавил он.

Раквере выгоднее отапливать атомным реактором

Михкель Лойде рассказал, что Fermi Energia и ее партнеры провели уже несколько исследований, чтобы оценить различные локации по разным параметрам. Среди прочих оценивали и возможность использовать атомный реактор для центрального отопления. Дело в том, что тепловая мощность реактора даже больше, чем электрическая, и это тепло нужно утилизировать. Тепло АЭС можно использовать так же, как использовалось тепло сланцевых электростанций. В батареях, конечно, будет циркулировать не та радиоактивная вода, которая кипит в атомном реакторе, - тепло чистой воде будет передаваться через теплообменники.

В качестве одного из первых таких удачных решений инженер-ядерщик Fermi Energia Андрей Гороновский назвал атомную станцию под Стокгольмом, которая заменила угольные ТЭЦ и работала в 60-70-х годах прошлого века. На данный момент лидером по отоплению зданий с помощью реакторов является Россия (4,5 ГВт тепловой мощности идет на отопление), этот способ используют также в Украине, Чехии, Словакии, Венгрии, Болгарии и Швейцарии. Осенью прошлого года такая АЭС заработала в Китае.

В 2020 году Fermi Energia с партнерами, среди которых была, например, Merko Ehitus, исследовали возможности центрального отопления Кунда, Раквере и промышленных объектов в этой местности. В качестве расчетного места расположения АЭС в исследовании фигурирует деревня Лонтова, которая тогда считалась возможным местом строительства. Сейчас одним из возможных мест называют Летипеа, буквально в трех километрав от Лонтова, поэтому расчеты сохраняют актуальность.

Расчеты показали, что рентабельно отапливать не только близлежащий Кунда, но и Раквере, до которого пришлось бы тянуть 24 км теплотрассы, выкапывая траншею в известняке. Себестоимость тепла, по оценке GE Hitachi, составила бы 32 евро/МВтч. Сейчас, по данным Департамента конкуренции, предельные цены производителя тепла (без НСО) в Раквере составляют 68-71 евро/МВтч.

Городская котельная в Кивиыли. Фото: Николай Андреев

Второй вариант: АЭС вместо сланцевой энергетики

В случае расположения АЭС близ деревни Айду-Лийва, она будет построена всего в нескольких километрах от Кивиыли, Пюсси, Кохтла-Нымме, а также недалеко от Йыхви и Кохтла-Ярве.

В прошлом году Taltech провел исследование, результаты которого научный сотрудника университета Игорь Крупенский представил на конференции Fermi Energia в феврале. Крупенский с коллегами оценивал возможность обеспечить центральным отоплением от атомной станции (если она расположится в Айду-Лийва) либо несколько ближайших городов, либо почти весь Ида-Вирумаа от Кивиыли до Нарвы.

Максимальная согласованная Департаментом конкуренции стоимость отопления в этих городах - от 62 до 107 евро/МВтч. По подсчетам Игоря Крупенского, расположенная в этом районе АЭС могла бы продавать тепло по 60 евро/МВтч. Но на строительство новых теплосетей потребуется около 350 млн евро.

Тем не менее, Михкель Лойде из Fermi Energia подчеркивает, что использование атомной энергии для отопления в Эстонии потребует еще более детальных исследований. И, опять же, на данный момент государство еще не определилось, давать ли зеленый свет атомной энергетике в принципе.