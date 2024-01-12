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Алексей Шишкин

12 января 2024 в 4:00









Кузница Ильмарине в руках депутата «Единой России»? Таллиннский бренд возродился в Петербурге

Завод «Ильмарине» на Мустамяэ тее прекратил работу еще в начале 2000-х. Но таллиннский бренд парадоксальным образом воскрес за восточной границей. Фото: ajapaik.ee, Мяти Хийз, Март Орро, Алена Ценно

Российский филиал знаменитого таллиннского завода «Ильмарине» фактически никогда не существовал, а формально был ликвидирован после ввода санкций, уверяет его бывший эстонский совладелец. Но теперь под легендарным во всех смыслах именем работает новая фирма, принадлежащая семье депутата от «Единой России».

В апреле 2023 года в Петербурге была учреждена фирма ООО «Завод энергетического оборудования "Ильмарине"». Она пришла на смену одноименной компании, в которой почти половина принадлежала эстонскому предпринимателю Юрию Авдошкину. Прежнюю ООО «ЗЭО "Ильмарине"» ликвидировали в 2022 году на фоне вторжения России в Украину и введенных экономических санкций против РФ. Но теперь известный прежде таллиннский бренд вновь воскрес на полностью российском капитале и, как уверяет крупнейший совладелец прежнего «Ильмарине», неожиданно для него.

Крах старого «Ильмарине»

Таллиннский завод «Ильмарине» был основан еще в XIX веке, успешно работал в годы первой республики, в советское время был национализирован и перезапущен как государственное предприятие. Однако после возвращения Эстонии на путь рыночной экономики и открытия рынка для европейских конкурентов снова приватизированное предприятие потеряло позиции.

Сеппо Ильмаринен – бог-кузнец в финской мифологии, один из главных героев эпоса «Калевала». В эстонском героическом эпосе «Калевипоэг», составленном Фридрихом Крейцвальдом, в форме Ильмарине кузнец упоминается как мастер, выковавший меч для сына Калева. Машиностроительный завод «Ильмарине» до Второй Мировой войны был бизнесом известной в Эстонии семьи Пухк.

В последние годы бывший завод-гигант функционировал в качестве завода строительных металлоконструкций со штатом в несколько десятков человек. Ilmarine AS была ликвидирована в 2006 году. Попытка создать новую одноименную фирму и воскресить предприятие тоже не увенчалась успехом – она обанкротилась в 2012-м.

Разорение завода произвело небольшой скандал, заставив говорить о неэффективности господдержки бизнеса в Эстонии. В 2008 году, когда Ilmarine AS уже была убыточной, ее дочка Ilmarine Engineering OÜ получила финансирование от государственного фонда развития (Eesti Arengufond) в размере 640 000 евро в надежде удержать именитый когда-то бренд на плаву. Но и оно, вопреки обнадеживающим обещаниям , не спасло предприятие. Сама Ilmarine Engineering была ликвидирована в 2018 году.

Петербургская жизнь после смерти

Еще одна фирма, выросшая из бывшего «Ильмарине», – ElcomexTrade OÜ, основанная в сентябре 2001 года. Она занимается производством и поставками вспомогательного оборудования для промышленных котлов, такой же была одна из специализаций прежнего таллиннского «Ильмарине». При этом продукция была сертифицирована по российским стандартам, поставлялась она в Россию, Украину, Монголию, Индию и другие страны, использующие технологии советского образца. Оборудование для котлов применялось в том числе на целлюлозных комбинатах, теплоэнергостанциях и даже АЭС.

Уже после того, как таллиннское Ilmarine AS приказало долго жить, в Петербурге был запущен новый «Ильмарине». По крайней мере, так излагает историю сайт петербургского предприятия: «Завод энергетического оборудования "ИЛЬМАРИНЕ" предприятие, созданное специалистами Эстонии и России ... В 2014 году производство аппаратов обдувки поверхностей нагрева котельных агрегатов поэтапно переводится в Санкт-Петербург». Упоминают об этом и некоторые новостные ресурсы, и статья о предприятии в русскоязычной Википедии.

Виртуальный завод и реальные санкции

«Никто никуда не переезжал, это неправильная информация. Вы это на сайте, что ли, вычитали? И Википедия – вообще лживый источник, – настаивает член правления ElcomexTrade OÜ Юрий Авдошкин. – Была идея организовать производство там, но она осталась только на бумаге. Реально ничего не получилось. И там тоже ничего (никакого производства) нет». Авдошкин владел 49% ООО «Завод энергетического оборудования "Ильмарине"» и был крупнейшим совладельцем фирмы.

Согласно базе данных Import Genius, последние поставки в Россию фирма Авдошкина ElcomexTrade осуществила летом 2022 года. В том же году была ликвидирована фирма ООО «ЗЭО "Ильмарине"», в которой таллиннский бизнесмен был совладельцем. По его словам, причиной ухода стали санкции, введенные против России после вторжения в Украину.

Сейчас блокада, полностью все заблокировано. Во-первых, эта группа товаров с таможенным кодом 8404 (вспомогательное оборудование для котлов – прим. ред.) заблокирована, ну и банковские перечисления тоже. Юрий Авдошкин член правления ElcomexTrade OÜ

По словам Авдошкина, таллиннский завод «Ильмарине» фактически прекратил существование еще в начале 2000-х годов, поскольку не выдержал конкуренции, и более не возобновлял работу. Дальнейшие, по выражению предпринимателя, «отростки» в Эстонии уже не имели отношения к прежнему профилю предприятия. Иначе говоря, наследников у известного когда-то предприятия нет ни по одну сторону границы.

Фабричные призраки и «Единая Россия»

Вопреки заявлениям бывшего эстонского совладельца, в Петербурге «Ильмарине» воскресает с завидным упорством. Первое ООО «Завод энергетического оборудования "Ильмарине"» было ликвидировано в конце 2022 года, а уже в апреле 2023-го была учреждена компания с полностью аналогичным именем и адресом.

На сей раз среди собственников фирмы нет представителей Эстонии. Она на 100% принадлежит Алле Андреевне Трегубовой, которая исполняет и роль генерального директора. Судя по всему, новая руководительница – родственница бывшего директора совместной русско-эстонской фирмы «Ильмарине» Андрея Трегубова, до ликвидации ему принадлежало в ней 17%.

Трегубов – муниципальный депутат от правящей партии «Единая Россия» в петербургском МО «Озеро Долгое». Кроме того, он учредитель и еще одной петербургской фирмы, специализирующейся на энергетическом машиностроении.

Его компания, ООО Проектно-производственное предприятие «Турбоинжениринг» (ППП ТИ), расположена по тому же адресу, что и петербургский «Ильмарине», а среди товаров на сайте фирмы упоминается оборудование для очистки котлов, спроектированное для таллиннского «Ильмарине» аж в 1970-х. «Обдувочные аппараты различных модификаций именно этой конструкции предлагает наша компания в содружестве с нашими партнерами: ООО "МТ", "ELCOMEX TRADE OU" и ЗАО "ЭНЕРГОТРАСТ"», – сообщается на сайте.

При этом член правления ElcomexTrade OÜ Юрий Авдошкин настаивает, что фирма больше не работает в России. Узнав об учреждении в Петербурге нового «Ильмарине», он удивился: «Интересно, для меня это новая информация. У нас история там закончилась в 2022 году. Об этом (учреждении новой фирмы) первый раз сейчас слышу от вас».

При этом не похоже, что новые владельцы фирмы планируют отказываться от старого эстонского бренда. По крайней мере сайт «Ильмарине» в декабре 2023 года обновился впервые с марта 2021-го. Правда, появились на нем только поздравления с Новым годом и Днем энергетика.