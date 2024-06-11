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Тынис Саартс

11 июня 2024 в 7:53









Тынис Саартс: после поражения Каю Каллас настойчиво попросят заняться чем-то другим

Кая Каллас (слева) вместе с товарищами по партии на вечеринке по случаю выборов в Европейский парламент, которые, несмотря на отличный результат Урмаса Паэта, стали для нее явным поражением, так как партия потеряла одно место в Брюсселе. Фото: Liis Treimann

Завершившиеся выборы в Европейский парламент приведут к заметным изменениям во внутренней политике Эстонии и повлияют на судьбу нескольких партий, пишет политолог Таллиннского университета Тынис Саартс.

Внутрипартийное давление на Каю Каллас с целью побудить ее сменить пост премьер-министра на должность европейского верховного комиссара Европы в ближайшем будущем усилится еще больше. Parempoolsed грозят сменить “Ээсти 200” в качестве новой многообещающей силы. Тем временем, Центристская партия доказала, что остается в седле, может продолжать проевропейский курс, а призрак Айво Петерсона не так страшен, как его малюют.

Независимо от того, какие оправдания «белки» придумают, чтобы оправдать свой неуспех, это было явным поражением (хотя и не катастрофой). Большая часть избирателей отвернулась от правительства Каллас не под влиянием моментальной эмоции, отраженной в опросах, это подтвердившийся политический факт, который лидеры Партии реформ больше не могут игнорировать.

Они должны спросить себя: если Каллас так и не перейдет на новую работу в Брюсселе этим летом, как партия собирается идти на местные выборы в следующем году? Эти выборы будут для «белок» гораздо важнее, чем выборы в Европарламент, и отставание от социал-демократов в их вотчине Тарту указывает на то, что будет, если продолжать в том же духе.

Внутрипартийное давление на Каллас с целью добиться того, чтобы она сменила должность, очевидно, заметно возрастет. Не исключено, что, если она будет упрямо оставаться лидером партии, прагматичное ядро руководства Партии реформ само направит ее к концу года по другому пути.

У «Ээсти 200» еще есть шанс

А вот перед «Ээсти 200» стоят гораздо более серьезные экзистенциальные вопросы. Parempoolsed получили в два с половиной раза больше голосов, чем они. Перспектива того, что Parempoolsed скоро заменят Eesti 200, - не преувеличение.

Школой выживания для «Ээсти 200» станут местные выборы 2025 года – если там они потерпят поражение и получат меньше голосов, чем Parempoolsed, то в парламент они больше не попадут.

Тем не менее, все не так просто и однозначно, как может показаться на первый взгляд. У обеих новых партий в контексте местных выборов есть схожая ахиллесова пята – слабая организация. На местном уровне важны люди: может ли партия выставить известных и опытных в муниципальной политике людей в как можно большем количестве местных самоуправлений или нет?

У Parempoolsed и у «Ээсти 200», скорее всего, мало таких кандидатов. Ситуация у Parempoolsed на самом деле даже более печальна, чем у их конкурентов. Можно быть уверенным, что те 12 383 голоса, которые получил эксперт по безопасности Райнер Сакс на выборах в Европарламент, не трансформируются в такое же количество голосов на выборах в Таллиннское горсобрание.

Короче говоря, если «Ээсти 200» не начнет внутреннюю склоку, сможет в ближайшее время эффективно запустить несколько значимых реформ в правительстве и серьезно возьмется за расширение своей организации, то партия может успешно пройти испытание местными выборами. В противном случае их ждет неминуемая утрата позиций, и Parempoolsed просто займут их место.

Возвращение Центристской партии

С учетом долгосрочной перспективы эстонской политики, еще более знаковым был неожиданно солидный результат Центристской партии. По сравнению с предыдущими выборами партия потеряла действительно немного голосов, учитывая серию неудач, которые она пережила в течение последнего года. О чем это говорит?

Во-первых, это указывает на то, что русскоязычные избиратели в Таллинне и Ида-Вирумаа остаются им верны и ценят их профессионализм и сильную политическую галерею (во главе с Михаилом Кылвартом). Эстонские СМИ фактически недооценили русскоязычных избирателей, предполагая, что достаточно появления хоть сколько-то сильного пропутинского кандидата, и Центристская партия уже будет выброшена из большой игры.

Старые партии со своим брендом и известными политиками гораздо более устойчивы, чем некоторые хотели бы верить. Несмотря на то что Айво Петерсон получил впечатляющее количество голосов, политическая сила, которая сможет сместить Центристскую партию с трона в русском сегменте, должна иметь гораздо более широкую базу кандидатов и более компетентный имидж, чем у нынешней партии Koos.

Во-вторых, хороший результат Центристской партии — это хорошая новость для всей Эстонии и с более широкой точки зрения безопасности и внутреннего спокойствия: партия может уверенно продолжать выбранный курс на Запад и Европу и не должна из страха перед Петерсоном начинать потихоньку вплетать в свои сообщения путинские нарративы.

Трудно сказать, насколько продвинется судебное дело Петерсона к моменту местных выборов, но если человек уже дважды пытался и все еще остается вне представительских органов, даст ли избиратель ему щедро третий шанс?

Тем более, что на местных выборах одного лишь визита в Донецкую Народную Республику будет недостаточно, поскольку на повестке дня гораздо более приземленные вопросы и компетенции.

Таким образом, влияние выборов в Европарламент на внутреннюю политику может оказаться не таким уж скромным. Сейчас кажется, что при полной программе можно ожидать смены премьер-министра, экзистенциальной борьбы между Parempoolsed и «Ээсти 200» (где выживет только один) и возвращения Центристской партии — хотя и не такой могущественной, как прежде, но все же в качестве значительной силы.

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Тынис Саартс — доцент института общественных наук Таллиннского университета по сравнительной политологии.