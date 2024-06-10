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Олеся Лагашина

10 июня 2024 в 9:56









На муниципальные выборы придется заготовить что-то более убедительное

Олеся Лагашина. Фото: Andras Kralla

Предвыборные рейтинги оказались довольно точны, и неприятных сюрпризов выборы в Европарламент не преподнесли, хотя между делом аналитики успели поднапрячься, наблюдая за растущей явкой в Ида-Вирумаа.

Явка в уезде, впрочем, все равно осталась довольно низкой. Находящийся под стражей кандидат №1 от Koos в Европарламент не прошел, несмотря на солидный улов в 11 507 голосов. Михаил Кылварт и Яна Тоом выцарапали Центристской партии тот единственный мандат, на который она и рассчитывала, и никто сильно не удивится, если в Брюссель снова отправится опытная Тоом, в то время как местных избирателей в период, предшествующий муниципальным выборам, останется окучивать Кылварт.

«Ээсти 200» предсказуемо провалилась, и судьба этой партии представляется незавидной. Столь же прогнозируемо выступили непопулярные «Зеленые» и рациональные, но непривычные Parempoolsed. Выигравшая предвыборные дебаты Марина Кальюранд, как и ожидалось, протащила второго кандидата от социал-демократов. А самым удачливым перебежчиком оказался Юри Ратас, принесший «Отечеству» 33 622 голоса.

В протестных голосах, собранных Айво Петерсоном, тоже нет ничего удивительного: рейтинги позволяли это предположить на протяжении всего предвыборного периода. Разве что обращает на себя внимание, что почти 600 голосов ему удалось получить в университетском Тарту. Пессимисты могли бы обратить здесь внимание на то, что в данном случае речь идет о гражданах Эстонии, и можно не сомневаться, что, если бы голосовали все русскоязычные жители, картина была бы куда более удручающей.

Результаты кандидатов, пытающихся работать с русскоязычным электоратом, вообще оказались довольно показательными: Катри Райк несмотря на активную – и местами довольно топорную – работу в ида-вируских соцсетях набрала 2853 голоса (из них, собственно, в Ида-Вирумаа – 763), Евгений Осиновский, не снискавший популярности после смены таллиннской коалиции, заработал на выборах 990 голосов, а Мария Юферева-Скуратовски, несмотря на активно проведенную кампанию, показала самый слабый результат среди реформистов и довольствовалась 192 голосами.

С одной стороны, едва ли кто-то ожидал, что эти кандидаты отправятся в Брюссель, с другой – к муниципальным выборам в Нарве и Таллинне тем, кто рассчитывает на голоса русскоязычных, имеет смысл заготовить что-то более убедительное.

В том числе озаботиться следует и центристам, которые на следующих выборах не смогут получить голоса Ида-Вирумаа за счет Михаила Кылварта, если хотят повоевать за Таллинн. По состоянию на сегодняшний день Ида-Вирумаа выбирает либо Михаила Кылварта, либо Айво Петерсона. Такой возможности на муниципальных выборах, которые пройдут уже в следующем году, вероятно не будет. Это, кстати, еще один аргумент в пользу того, что Кылварт не отправится осваивать Европу: для него это означало бы потерю рейтинга у себя дома, в то время как отправка Тоом на уже привычные европейские позиции не повлечет за собой никаких критических изменений.

В этом плане настоящей новостью стала бы отправка лидера центристов в Брюссель, но скорее уклончивые комментарии самого популярного центристского политика следует расценивать как нежелание немедленно разочаровывать тех, кто за него проголосовал. Прагматика диктует на ближайших выборах делать ставку на самого сильного кандидата, а значит, именно здесь он должен постоянно быть на виду.

Интересно, что и латвийскому аналогу Центристской партии – «Согласию» – несмотря на трудности, преследующие эту политическую силу в последние годы, удалось провести в Европарламент своего кандидата, которым стал Нил Ушаков.

Впрочем, все эти местные сюжеты меркнут на фоне победного шествия французских ультраправых и обещанных внеочередных выборов в стране, до сих пор остающейся второй экономикой еврозоны. В то же время это едва ли не единственная (не считая Австрии) серьезная победа евроскептиков на этих выборах: несмотря на относительный успех «Альтернативы для Германии» и мрачные прогнозы, сулившие ультраправым первые позиции в том числе среди молодых европейцев, радикалы не смогут задавать тон в новом составе Европарламента.

Европа предпочла умеренных правоцентристов и социал-демократов, что не так уж и плохо.