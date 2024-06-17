Mнения

Мярт Меэсак

17 июня 2024 в 14:07









Мярт Меэсак: эстонский туризм заслуживает лучшего

Председатель Свободной партии Мярт Меэсак Фото: Личный архив

В течение 30-ти лет турсектор в Эстонии не ценили по достоинству. В это сложное время ситуацию можно исправить, отменив планируемое повышение налога, пишет предприниматель и председатель Свободной партии Мярт Меэсак.

Последние события в сфере туризма вызывают беспокойство. ERR недавно сообщал, что статистика размещений в апреле снизилась по сравнению с прошлым годом как среди внутренних, так и иностранных туристов. Затраты на рабочую силу выросли на треть. Кроме того, под влиянием инфляции продолжают расти цены на сырье.