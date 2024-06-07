    Предприниматель: мы должны искренне радоваться приезду иностранных туристов

    Туристы в Старом городе Таллинна.Фото: Andras Kralla

    Влияние иностранных туристов на развитие Эстонии шире, чем просто ночевки в отелях и съеденная еда, пишет Том Алоха, один из основателей Destination Pärnu, совместной организации туристических предпринимателей Пярну.

    Туристический сектор Эстонии продолжает находиться в сложной ситуации. Сильные удары нанесли коронавирус, рост стоимости жизни и российско-украинская война. Из-за последней мы также находимся в так называемой опасной зоне для иностранных туристов.

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