Предприниматель: мы должны искренне радоваться приезду иностранных туристов

Выборы в Европарламент: что такое «отстаивание своей страны»?
Отстаивание интересов Эстонии в интерпретации тех, кто полагает, что центристам нечего делать в Европарламенте, заключается в заметании отечественного мусора под кровать и непременной поддержке внутриполитических действий родного правительства, пишет колумнист ДВ Эльконд Либман.
Отстаивание интересов Эстонии в интерпретации тех, кто полагает, что центристам нечего делать в Европарламенте, заключается в заметании отечественного мусора под кровать и непременной поддержке внутриполитических действий родного правительства, пишет колумнист ДВ Эльконд Либман.