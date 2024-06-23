Алар Карис: страх и неуверенность обойдутся дороже, чем рост долгового бремени правительства

Президент Эстонии Алар Карис.

Укрепление обороноспособности укрепит и чувство уверенности внутри страны и в глазах иностранных инвесторов, заявил президент Эстонской Республики Алар Карис на параде по случаю Дня победы в Нарве

Уважаемые члены Кайтселийта, дорогие друзья и союзники, дорогой народ Эстонии!

В стройных рядах здесь, на Петровской площади, встречаются парад Кайтселийта и наши традиции Иванова дня. Поэтому огни победы, которые мы отправим сегодня во все уезды Эстонии, означают гораздо больше, чем победа Эстонии в сражении или войне. Эти огни – символы всей борьбы нашего народа за свободу и его побед.

Это еще и причина, по которой я с особой радостью принимаю парад Союза обороны именно в Нарве – на пороге Европы и свободного мира. Нигде в Европе граница между свободой и подавлением, открытостью и закрытостью, миром и войной не видна так остро, как здесь, на реке Нарова.

Мы с вами на правильном берегу реки, разница с Россией очевидна. Здесь нет оттенков. Нарва не является серой зоной, она – сине-черно-белая. Все больше я встречаю в этом городе молодости, творчества и открытости. Они распространяются и пленяют, делая Нарву Нарвой.

Поэтому мы вновь собираемся в Нарве, чтобы отметить свои победы и порадоваться свободам.

С прошлого раза, когда парад Дня победы проходил в Нарве, прошло 28 лет. За это время многое изменилось, но некоторые вещи вокруг нас остаются и останутся теми же. Уже тогда Россия пыталась расколоть своими методами теневой и гибридной войны восстановившие независимость государства, включая стабильность и развитие Эстонии, как и сейчас она делает это со всей Европой.

Не ослабевает и стремление руководителей российского государства подчинить себе соседние народы, при необходимости военным путем. Самая агрессивная из этих войн идет сейчас в Украине и ставит своей целью уничтожить государственность украинцев, их свободу и право на самостоятельное принятие решений. Россия не может выиграть эту войну, и она ее не выиграет.

Нам здесь, в западном мире, следует помнить, что военные диктаторы не останавливаются, а хотят идти все дальше и дальше. И надо помнить предупреждение Леннарта Мери, прозвучавшее в том самом 1996 году. Он сказал, что в жизни есть сферы, в которых компромисс является не разумным соглашением, а отступлением, которое заставляет отступать еще. Отступив однажды, вы будете отступать до пропасти, которая ведет к новой глобальной катастрофе.

Эти слова звучат сегодня так же глубоко и актуально, как и в те годы.

Члены Кайтселийта! За последнее тридцатилетие число членов Кайтселийта – добровольцев – выросло почти втрое, превысив 30 000 человек. Что может быть более ярким свидетельством важности Кайтселийта, т.е. выраженной нашими людьми свободной воли обороняться? Кайтселийт становится все более изобретательным. Один маленький, но выразительный пример рассказывает о том, как отдельная рота Тюри совместно с Таллиннской высшей технической школой организовала курсы конструирования и управления дронами.

В прошлый раз члены Кайтселийта маршировали по Петровской площади одни. Сегодня же с вами десяток государств-союзников. Это союзники, с которыми мы только что обсудили оборонные планы НАТО по отражению возможных атак России. С этими союзниками мы ежедневно формируем позицию сдерживания и обороны, с необходимыми войсками и вооружением. Заслуживает внимания и то, что в Эстонии постоянно дислоцируются боевые подразделения всех трех ядерных держав НАТО – Великобритании, Франции и Соединенных Штатов Америки.

Поэтому я не соглашусь с мнением, согласно которому из-за некоторых пробелов в поставках оружия и боеприпасов мы проваливаемся в 1939 год, когда мы были совершенно одни и утратили свою свободу. Сегодня и в будущем Эстония – член НАТО. Этот союз сильнее всех противников в военном, в политическом и в экономическом плане. А членство Эстонии в НАТО означает, что теперь мы противостоим злу сообща.

Посмотрим на боевую технику и вооружение, выстроенное у нас в Нарве. Собственное вооружение Эстонии по своей мощи все больше приближается к уровню союзников. У нас есть оружие и боеприпасы, которые при необходимости могут уничтожить нападающего на Эстонию противника еще в его тылу. И с помощью которого мы удержим его там.

Разумеется, все это имеет свою цену, которую народ платил и платит, отдавая несколько процентов своего состояния на государственную оборону. Это наш общий вклад в защиту свободы Эстонии.

Нельзя игнорировать и оценку, по которой для закупки боеприпасов нам необходимы дополнительные миллиарды. Особенно если такая необходимость вытекает из оборонных планов НАТО.

Правильно ли государству взять кредит? Или выпустить еврооблигации? Вопрос в укреплении обороноспособности и увеличении резервов, которыми мы обеспечим безопасность Эстонии. Тем самым мы укрепим чувство уверенности внутри страны и в глазах иностранных инвесторов. Страх и неуверенность обойдутся дороже, чем рост долгового бремени правительства на четыре-пять процентов от ВВП.

Но спросим себя и о том, требует ли укрепление обороноспособности временных решений в сфере налоговой политики. На пять или десять лет, или же пока ситуация в связи с безопасностью этого требует. Постоянный рост расходов на оборону должен покрываться постоянным доходом от налогов. Так бюджетная политика государства будет устойчивой и оставит нам в будущем возможность делать непредвиденные разовые инвестиции.

Готовы ли налогоплательщики к таким новым жертвам во имя нашей безопасности? Для этого надо разговаривать с людьми, разъяснять им положение спокойно и без ссор. Если цели государства ясны, то и люди их понимают.

Инвестиция в обороноспособность является инвестицией в мирное будущее, и она не может слишком сильно зависеть от того, как у нас в данный момент идут дела или каковы политические тенденции. Улучшение обороноспособности на пользу нам всем, поэтому давайте примем необходимые решения сейчас.

Дорогие соотечественники, Конституция Эстонии в своей священной строгости обязывает каждого жителя Эстонии защищать наше государство. Но точно так же она дает каждому из нас право и свободу для этого. Нашу силу можно измерять по тому, сколько людей добровольно присоединятся к государственной обороне в ее узком и широком понимании. У каждого из нас есть какой-то навык или идея, которая поможет сделать Эстонию еще сильнее, увереннее и смелее.

Кайтселийт вместе с Kodutütred, Noored Kotkad и Naiskodukaitse – непосредственные примеры волонтерства. Но точно так же здесь можно упомянуть помощников полицейских, добровольных спасателей и саперов, военнослужащих-резервистов и поддерживающих их работодателей, участвующие в защите населения квартирные товарищества, готовые к кризисам органы местного самоуправления, людей, которые поддерживают ветеранов, студентов, занимающихся инновацией в сфере обороны. А также мам и пап, которые дают своему ребенку сине-черно-белый флаг, делая все, чтобы он остался у него в сердце. Все вы – защитники Эстонии. Вы связываете общество в единое целое. На этом и держатся наша уверенность в себе и душевное спокойствие. И наши будущие победы.

Дорогие члены Союза обороны! Передаю вам сегодня огонь победы, чтобы он и в этот раз ярко осветил в каждом уезде волю к обороне, которая глубоко укоренилась в нашем характере. Пусть он несет в себе весть о том, что Эстония больше никогда не будет сломлена. Что мы вместе с союзниками защищаем свою свободу – в Таллинне и на островах, в Вярска и Вастселийна, в Нарве и Васькнарве. Что мы защищаем ее и в Украине, а при необходимости и на более удаленных рубежах. Так наш огонь победы может стать огнем победы для всех, кто защищает свободу и стремится к ней.

Желаю вам хорошего Праздника победы и веселого Иванова дня!

Да здравствует Союз обороны! Да здравствует свободная Эстония!