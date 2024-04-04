    Карис: в вопросе помощи Украине мы не ставим перед собой ограничений

    Президент Эстонии Алар Карис и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: RAIGO PAJULA

    По словам президента Эстонии Алара Кариса, Эстония не должна ограничивать себя в оказании помощи Украине.

    3 апреля в Эстонии находился с официальным визитом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он встретился с премьер-министром Каей Каллас, спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром, а также с президентом Эстонии Аларом Карисом.

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