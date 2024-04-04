Карис: в вопросе помощи Украине мы не ставим перед собой ограничений

Эстонский бизнесмен не собирается уходить с российского рынка. Он сам носит товар через границу

«Я хожу по тонкому льду», – признает эстонский предприниматель Айвар Фридрихсон, который не собирается закрывать свои магазины в России и носит товары через границу под видом личных вещей.

«Я хожу по тонкому льду», – признает эстонский предприниматель Айвар Фридрихсон, который не собирается закрывать свои магазины в России и носит товары через границу под видом личных вещей.