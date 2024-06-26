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Кристьян Кург

26 июня 2024 в 5:37









Кирпичный завод в Азери, вероятно, не заработает до открытия восточного рынка

Открытие новой автоматической линии сортировки и упаковки на кирпичном заводе в Азери. В ближайшее время на этом заводе, вероятно, не начнут производить кирпичи, признал руководитель эстонского филиала Wienerberger Маргус Пуусепп (в центре).

Компания Wienerberger, остановившая в прошлом году работу завода в Азери и уволившая 46 человек, сосредоточилась на продажах. Производство в Азери может не возобновиться до открытия восточного рынка, сообщил директор компании Маргус Пуусепп.

Пуусепп признал, что пока экономика и строительный рынок находятся в застое, Wienerberger также вынуждена бороться за существование, но он оптимистичен относительно выживания компании. «Мы останемся на этом рынке навсегда, но вопрос только в том, когда закончится, например, эта война и когда этот рынок (Россия, Беларусь, Украина – прим. ред.), возможно, откроется», - сказал Пуусепп.