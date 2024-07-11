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Янар Хольм

11 июля 2024 в 12:00









Госконтролер: цели Rail Baltic нереалистичны, ситуация лишь усугубляется

Госконтролер Янар Хольм. Фото: Raul Mee

В предпоследний день мая главе Генерального директората Европейской комиссии по транспорту и мобильности Магде Копчиньской, находившейся с визитом в Эстонии, был вручен символический железнодорожный билет на первый поезд Rail Baltic до Варшавы, отправление которого обещают на билете в 2030 году. Всего через восемь дней после вручения билета выяснилось, что незадачливый гость, поверивший обещаниям, может в 2030 году так и остаться со своим багажом на холодном зимнем перроне Юлемисте, пишет госконтролер Янар Хольм.

А именно, председатель правления Rail Baltic Estonia OÜ Анвар Салометс в интервью Postimees («Срок завершения строительства Rail Baltic отодвигается еще дальше», 7 июня 2024 года) пояснил, что официальной датой завершения строительства остается 2030 год, но в действительности открытие железной дороги возможно в третьем квартале 2031 года.

Всего за восемь дней срок строительства железной дороги увеличился на три четверти года. В данном ровно через пять дней комментарии срок строительства вновь сократился на три четверти года. Проект похож на мехи гармони – сжимается и разжимается в зависимости от заданной в данный момент ноты.