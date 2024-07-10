Вырклаэв рекомендует вывести компанию Rail Baltic на биржу
Министр финансов Март Вырклаэв.Фото: Andras Kralla
Если министр климата Кристен Михал предложил идею, что компания сама могла бы занять недостающие деньги на строительство Rail Baltic, то министр финансов Март Вырклаэв в программе «Uudis+» предложил вывести компанию на биржу, передает rus.err.ee.
По словам Вырклаэва, он надеется, что, несмотря на увеличение стоимости строительства железной дороги, необходимые средства будут собраны, и есть надежда получить достаточную сумму из европейских денег.
«У нас есть надежда и план по совместному финансированию на сумму более двух миллиардов (евро). 900 миллионов евро, которых согласно этому подсчету не хватает, необходимо хотя бы частично запланировать из государственного бюджета. В то же время нам нужно искать новые решения, где найти дополнительные деньги, и мы могли бы подумать о выходе на биржу», – сказал Вырклаэв.
«Для того, чтобы найти деньги, министр климата предложил, чтобы компания Rail Baltic взяла кредит, что, надо признать, тоже может повлиять на баланс госбюджета, /.../ я, со своей стороны, предложил идею, что мы могли бы выйти с этой компанией на биржу. Мы знаем, что предприятие, которое планирует построить в Эстонии атомную электростанцию, собирается привлечь общественные деньги, – так почему бы не сделать это для объекта инфраструктуры века, важного для экономики и безопасности всего Балтийского региона. Речь идет о важном объекте, я считаю, что к нему может быть интерес», – предложил Вырклаэв.
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