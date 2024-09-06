Деловые ведомости
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  • 06.09.24, 11:52

Блог Райво Варе: волшебство российской военной экономики сменяется болью

В России происходит исторически известный процесс, когда экономика, переведенная на военные рельсы, сначала растет, но затем начинает сжиматься, провоцируя рост цен и дефицит товаров, пишет обозреватель Райво Варе в своем 39-м посте военного блога.
Статистика перевозок в российском транспортном секторе достаточно точно отражает состояние экономики страны, пишет Райво Варе. «По признанию самой РЖД, на третьей по величине железнодорожной сети в мире существуют серьезные проблемы с перевозками», – добавляет он. На фото – часть железнодорожной сети Москвы.
  • Статистика перевозок в российском транспортном секторе достаточно точно отражает состояние экономики страны, пишет Райво Варе. «По признанию самой РЖД, на третьей по величине железнодорожной сети в мире существуют серьезные проблемы с перевозками», – добавляет он. На фото – часть железнодорожной сети Москвы. Foto: Reuters/Scanpix
Много говорилось и продолжает говориться о том, что происходит на фронтах войны в Украине и шире – о происходящем в связи с этим в мире. Особое внимание уделялось неожиданному вторжению украинцев в Курскую область России и другие приграничные регионы. Одним из ключевых результатов этого стало не только отвлечение российских войск с тяжелого для Украины фронта в Донбассе, но и создание фона для будущих переговоров. Это также сломало табу западных союзников, показав, что их страх перед передачей оружия Киеву и его использованием на территории России был бессмысленным и вредным.

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