Назад 03.09.24, 06:00 Владелец компании, попавшей под санкции США: «Мой эстонский бизнес не работал на Россию» «С большой долей вероятности этот актив будет ликвидирован», – говорит учредитель Free Sky Solutions, попавшей под санкции США в августе, Игорь Реутов. Ни он сам, ни его бизнес и, тем более, его эстонское юрлицо не занимались поставками в Россию после февраля 2022 года, утверждает предприниматель.

Власти США в августе внесли еще две эстонские компании в санкционный список. Foto: Scanpix

Free Sky Solutions OÜ, появившаяся в 2021 году, занималась оптовой торговлей электроникой, телекоммуникационным оборудованием и их комплектующими. Она быстро нарастила оборот до сотен тысяч евро и, судя по ее годовому отчету, планировала, что в 2024 году он составит не менее 250 000 евро. Однако планам вряд ли суждено сбыться – 23 августа Управление по контролю за иностранными активами США внесло ее в санкционный список.

Компания понесла наказание из-за своего владельца – гражданина Франции и России Игоря Реутова, который в тот же день попал в санкционный перечень. О причинах в документе ничего не сказано.

«Free Sky Solutions OÜ, которая мне принадлежит, работала в основном на украинском рынке, поставляя в Киев продукцию с 2021 года и по начало 2024 года», – утверждает Реутов.

Попадание в этот список означает запрет на открытие корреспондентского или расчетного банковского счета в США и блокировку уже существующих. Однако у предпринимателя уже заблокировали счета в Европе.

«Новость о наложенных санкциях, как персональных, так и на бизнес – это, безусловно, шок, – рассказал ДВ Игорь Реутов. – На сегодня все личные и семейные банковские счета во Франции заблокированы». При этом под блокировку попали не только его личные счета и счета его подсанкционных компаний, но и карточка супруги, а также счета ее компании Aerialia (тоже включена в санкционный список США в августе).

Внесение меня в санкционные списки выглядит страшным сном, когда хочется поскорее проснуться, но сон не заканчивается. Игорь Реутов владелец Free Sky Solutions OÜ

«В семье нет никаких накоплений, – признается предприниматель. – Сейчас нам фактически не на что жить. Банком Credit Agricole заблокированы даже счет и кредитная карта уникального питомника черных немецких овчарок, вообще не попавшего под санкции (питомник также содержал Реутов – прим. ред.). Животных просто нечем кормить: не осталось ни одной работающей банковской карточки. Счета и карты всех без исключения семейных компаний, включая проект моей супруги Aerialia, в котором у меня даже не было ни одной акции, также заморожены, персонал остался без зарплаты».

Он утверждает, что поддерживает Украину и сам вывез две семьи от украинско-словацкой границы в Париж, нашел им жилье и одну украинскую семью поселил в собственном доме.

Реутов намерен доказывать свою невиновность и добиваться исключения из списка. «Будет запущена специальная процедура», – пояснил он.

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Турецкая «дочка» и китайский папа

По словам Реутова, и бизнесмен, и эстонская Free Sky Solutions попали под санкции из-за связи с компанией Industrial Technologies Group France (ITGF). ITGF была основана в 2015 году российской группой «Промтех». Реутов возглавил ее в 2019 году.

«Компания ITGF, с одной стороны, представляла на европейском рынке продукцию собственного производства «Промтеха»: пассажирские авиакресла эконом-класса, титановые трубопроводы для систем пассажирских самолетов, жгуты из кабелей для направления возобновляемой энергии, а с другой стороны – закупала полуфабрикаты для производства данной продукции в Европе», – объяснил он.

Так, по словам Реутова, происходило вплоть до конца 2021 года, когда в «Промтехе» начались финансовые трудности, и он перестал оплачивать счета за уже отгруженную продукцию.

«Оборот компании был небольшим: менее миллиона евро, мы работали за счет собственных средств без какой-либо поддержки от российского акционера, – рассказывает он. – И это при условии, что основные французские поставщики «Промтеха» – корпорации Thales, Souriau, Permaswage и прочие – продавали ему свою продукцию на десятки миллионов евро. Это было разрешено Европой, так как продукция использовалась на направлении гражданских самолетов».

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года уже натянутые отношения ЕС с акционером – российской группой «Промтех», по словам Реутова, обострились до максимума. «Евросоюз закрыл возможности торговли с Россией, банки закрыли возможности расчетов, понесенные убытки от торговли с «Промтехом» так и не были позднее возмещены», – рассказывает Реутов.

По его словам, сначала «Промтех» объявил, что закроет компанию, не дав при этом Реутову выкупить ее. Затем передумал ликвидировать фирму, но руководителю так и не поступило предложение о покупке.

«ITGF в итоге ушла гражданину Китая, господину Чжоу Синцзэ, через подконтрольную ему компанию Interasia Group (также в санкционном списке). Данный персонаж никак не проявлял своей активности, помимо того, что к нам стали поступать заказы из Китая из компании Interasia. Китайцы искали клиентов на кабельную продукцию и микроэлектронику, которую не могли купить самостоятельно в Китае для внутреннего китайского рынка. Компания ITGF не продавала ни высокоточное оборудование, ни станки или машины, ни до 2022 года, ни после 2022 года», – заверяет ее руководитель. С каждым из клиентов, по его словам, ITGF подписывала договор о том, что продукция будет использована внутри Китая и не будет реэкспортирована в Россию.

«В октябре 2022 года китайский акционер отправил нам письмо с требованием открыть филиал ITGF в Турции. Совершенно очевидно, что по состоянию на осень 2022 года это решение никак не укладывалось в бизнес-модель ITGF. Кроме того, турецкий рынок специфичен, контроль за ним из Европы практически невозможен. Но, как вы понимаете, решения единственного акционера не оспариваются. И ITGF зарегистрировала документы об открытии филиала, документы были отправлены в Турцию, на счет турецкого банка был зачислен уставной фонд в размере 100 тысяч турецких лир (это порядка 2,5 тысячи евро)», – продолжает рассказ топ-менеджер.

После этого в фирме успешно забыли о новой «дочке», Enütek, и не имели, по словам Реутова, «абсолютно никаких связей: ни коммерческих (никакие товары не продавались и не покупались), ни финансовых (никакие суммы не платились и не получались из Enütek).

А турецкая фирма в это время наладила свой бизнес с китайским акционером и с представителями «Промтеха» – перепродавала им товары из Европы.

«ITGF была основана при участии российского «Промтеха», многие годы торговала с российскими компаниями группы «Промтех», во время полномасштабного вторжения России в Украину создала турецкую компанию, которая поставляла критическую продукцию для российской оборонной промышленности, а название и логотип ITGF почти идентичны названиям и логотипам российских компаний. Таким образом, ITGF, «Промтех» и Enütek напоминают классическую сеть компаний, которые сотрудничают для обеспечения российских производителей западной продукцией в условиях санкционного давления на страну-агрессора», – писал украинский проект по мониторингу санкций TrapAgressor.

Enütek Makia Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi, зарегистрированная в Стамбуле, также попала под санкции в августе.

«В мае 2023 китайский акционер продал ITGF (и Interasis) другому китайцу, господину Ли Синлиню. Последний в сентябре 2023 года принял решение выкупить турецкий Enütek у ITGF, и тогда мы впервые узнали о том, что Enütek фактически был запущен», – говорит Реутов. На этом была поставлена точка в 10-месячном владении филиалом в Турции.

«Ни китайские акционеры, ни турецкие директора Enütek не пострадали от санкций, – указывает Реутов. – Пострадал только организованный ими бизнес, приносивший им доход». А также сам Реутов, как руководитель ITGF.

США установили, что российское акционерное общество «Промышленные технологии» («Промтех», под санкциями с декабря 2023 года) использовало сеть компаний, расположенных в Турции, Франции и Гонконге, для отправки высокоприоритетных товаров дочерним предприятиям «Промтеха». Российская компания ООО «Аспектрум» является дочерним предприятием «Промтеха» и занимается оборонными закупками, в том числе оптовой торговлей электронным оборудованием и запчастями. Французская компания Industrial Technologies Group France (ITGF) связана с АО «Промтехкомплект», также дочерним предприятием «Промтеха», ранее внесенным в санкционный список США. ITGF сотрудничала с «Аспектрум» для закупки электронных компонентов иностранного и американского производства. Единственным владельцем ITGF является гонконгская компания Interasia Trading Group Limited (Interasia Trading). Российский гражданин (так в санкционном постановлении – прим. ред.) Игорь Александрович Реутов является исполнительным директором ITGF. Реутов также является владельцем эстонской компании Free Sky Solutions OÜ (Free Sky) и управляющим партнером французской компании Aerialia, которая была основана в январе 2024 года. ITGF также создала фирму Enütek Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Enütek), базирующуюся в Турции. Enütek осуществила сотни поставок технологий, включая приоритетные технологии двойного назначения, такие как электронные интегральные схемы и керамические конденсаторы, для дочерних предприятий «Промтеха», внесенных в санкционный список США, включая «Промтех Ульяновск», «Дубненский завод коммутационной техники» и «Промтех Иркутск». Enütek была основана в декабре 2022 года. Источник: санкционное постановление США

Придется ликвидировать

«Эстонская компания занималась поставками кабеля и полуфабрикатов для производства в Украине, продавала французский хрусталь и керамику. Это небольшая компания, работавшая по заказам частных лиц», – утверждает Реутов. При этом отчет за прошлый год свидетельствует о том, что 100% выручки Free Sky Solutions заработала на оптовой продаже электроники и телекоммуникационных устройств.

«Мы регулярно принимали участие в выставках, связанных с интерьерами пассажирских самолетов в Европе, на одной из них меня пригласили инвестировать в Эстонию», – объяснил предприниматель выбор страны.

«Говорить при этом, что мой эстонский бизнес помогал России, нельзя: компания попала под удар США как один из моих активов. Заблокированы счета компании, было отказано в юридическом адресе, сегодня аннулирована моя карта e-resident digital identity card, – говорит предприниматель. – Конечно, в таких условиях и имя компании, и имя ее собственника становятся токсичными: никто не хочет работать с нами сегодня. С большой долей вероятности этот актив будет ликвидирован».

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