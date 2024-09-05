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  • 05.09.24, 12:24

США запретили транзакции с эстонской компанией

Эстонская компания Garantex Europe OÜ попала в список предприятий, транзакции с которыми запрещены для американских организаций и частных лиц. В список также попали «Первый канал», «Россия-1», НТВ и другие организации.
США еще раз подчеркнули, что транзакции с такими организациями как «Первый канал» или Garantex Europe запрещены.
  • США еще раз подчеркнули, что транзакции с такими организациями как «Первый канал» или Garantex Europe запрещены. Foto: Крис Клепонис / Pool / CNP / Zumapress / Scanpix
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выпустило документ под названием «Общая лицензия номер 25E», в котором сообщило о правилах взаимодействия с российскими организациями в области инфотехнологий и телекоммуникаций.
В этой лицензии сказано, что экспорт, реэкспорт, продажи и поставки в Россию всего, что связано с телекоммуникациями и интернет-услугами, разрешены. Также разрешены и транзакции, сопутствующие этим процессам.
Однако в этом правиле есть исключения.
Во-первых, запрещены транзакции с такими организациями как Garantex Europe OÜ, «Первый канал», НТВ, «Россия-1», ООО «Алгоритм», Институт востоковедения РАН, АНО «Диалог», АНО «Диалог Регионы». Чтобы осуществлять платежи с этими организациями, нужно получать специальное разрешение.
Во-вторых, запрещены все транзакции с организациями, подпадающими под критерии указов президента США 14066 и 14068. В этих указах говорится о запрете на ввоз в США продуктов фоссильного топлива и сельскохозяйственной продукции из России, а также о других ограничениях.
В-третьих, запрещено снимать деньги на балансе американских учреждений, принадлежащих Банку России, Фонду национального благосостояния или Министерству финансов России.
В-четвертых, запрещено открывать или держать корреспондентский счет или счет платежа на имя организаций, указанных в президентском указе номер 14024.
Компания Garantex Europe еще в 2022 году попала под санкции США. Помимо самого предприятия, под санкции тогда попали криптокошельки, принадлежащие этой компании.
20 марта 2024 года Garantex Europe была ликвидирована. К тому моменту она сменила название на Kihonzi Buzhaga OÜ (некоторые специалисты по ликвидации фирм переименовывают компанию на африканский манер перед тем как ее ликвидировать).

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