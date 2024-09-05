Назад 05.09.24, 12:24 США запретили транзакции с эстонской компанией Эстонская компания Garantex Europe OÜ попала в список предприятий, транзакции с которыми запрещены для американских организаций и частных лиц. В список также попали «Первый канал», «Россия-1», НТВ и другие организации.

США еще раз подчеркнули, что транзакции с такими организациями как «Первый канал» или Garantex Europe запрещены. Foto: Крис Клепонис / Pool / CNP / Zumapress / Scanpix

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выпустило документ под названием «Общая лицензия номер 25E» , в котором сообщило о правилах взаимодействия с российскими организациями в области инфотехнологий и телекоммуникаций.

В этой лицензии сказано, что экспорт, реэкспорт, продажи и поставки в Россию всего, что связано с телекоммуникациями и интернет-услугами, разрешены. Также разрешены и транзакции, сопутствующие этим процессам.

Однако в этом правиле есть исключения.

Во-первых, запрещены транзакции с такими организациями как Garantex Europe OÜ, «Первый канал», НТВ, «Россия-1», ООО «Алгоритм», Институт востоковедения РАН, АНО «Диалог», АНО «Диалог Регионы». Чтобы осуществлять платежи с этими организациями, нужно получать специальное разрешение.

Во-вторых, запрещены все транзакции с организациями, подпадающими под критерии указов президента США 14066 14068 . В этих указах говорится о запрете на ввоз в США продуктов фоссильного топлива и сельскохозяйственной продукции из России, а также о других ограничениях.

В-третьих, запрещено снимать деньги на балансе американских учреждений, принадлежащих Банку России, Фонду национального благосостояния или Министерству финансов России.

В-четвертых, запрещено открывать или держать корреспондентский счет или счет платежа на имя организаций, указанных в президентском указе номер 14024

Компания Garantex Europe еще в 2022 году попала под санкции США . Помимо самого предприятия, под санкции тогда попали криптокошельки, принадлежащие этой компании.

20 марта 2024 года Garantex Europe была ликвидирована. К тому моменту она сменила название на Kihonzi Buzhaga OÜ (некоторые специалисты по ликвидации фирм переименовывают компанию на африканский манер перед тем как ее ликвидировать).

Подписаться на рассылку Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик! Подписываюсь