Назад 19.10.24, 15:27 Уускюла: работа лауреатов Нобелевской премии по экономике может многому нас научить Нынешняя Нобелевская премия по экономике, присужденная Дарону Аджемоглу, Саймону Джонсону и Джеймсу А. Робинсону, подчеркивает важность общественных институтов в экономической жизни страны, пишет главный экономист Luminor Ленно Уускюла.

Главный экономист Luminor Ленно Уускюла. Foto: Лийз Трейманн

Хотя основное внимание в работах, удостоенных Нобелевской премии, сосредоточено на последствиях колониализма и сложности прихода демократии, из них можно извлечь множество полезных уроков и мыслей для экономической политики современной Эстонии. Основной вклад лауреатов заключается в том, что они показали: экономический успех определяется общественными институтами. Эстония хоть и значительно приблизилась к уровню Западной Европы, но за последние два года утратила свои позиции, и впереди нас все еще ждет сложный период.

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