Назад 18.09.24, 12:38 Luminor резко понизил прогноз экономического роста Эстонии Согласно осеннему экономическому прогнозу Luminor, из-за низких инвестиций, сокращения государственных расходов и повышения налогов рост экономики Эстонии в следующем году составит всего 1%.

Главный экономист Luminor Ленно Уускюла полагает, что домохозяйства продолжат придерживаться режима жесткой экономии. Foto: Liis Treimann

Хотя экономика наконец-то восстанавливается после нескольких лет спада, это происходит медленнее, чем ожидалось, и с высокой инфляцией. Снижение ставок по кредитам приносит меньше облегчения, чем ожидалось, а совокупный эффект заключается в том, что и семьи, и предприятия по-прежнему придерживаются режима жесткой экономии, говорится в прогнозе.

По словам главного экономиста Luminor Ленно Уускюла, во втором квартале этого года экономический спад в Эстонии прекратился (по сравнению с первым кварталом), и при корректировке по количеству рабочих дней был заметен небольшой рост: «В квартальном исчислении можно ожидать роста в последних кварталах года, но тем не менее этот год закончится сокращением на 1%».

«Учитывая предстоящее повышение налогов и тот факт, что введение единого необлагаемого налогом дохода откладывается, домохозяйства продолжат придерживаться режима жесткой экономии. Предприятия также строят планы по сокращению расходов и повышению цен в следующем году, – сказал Уускюла. – Хотя дела на наших основных внешних рынках потихоньку пошли в гору, восстановление не будет происходить в промышленном секторе, который наиболее важен для нас, и поэтому объемы внешней торговли останутся слабыми и в следующем году».

Недостаточные инвестиции, серия повышений налогов и сокращение правительственных расходов в 2025 году будут оказывать негативное влияние на экономический рост. Поэтому Luminor прогнозирует на следующий год 1%-ный рост ВВП, а не на 3%-ный, как в весеннем прогнозе.

В то же время, по словам Уускюла, Эстония продолжает сталкиваться с многочисленными вызовами в области зеленого перехода, старения общества, здравоохранения, образования, социальной сферы и многих других областей. То есть с давними проблемами, которые нынешние налоговые реформы не учитывают: «Это означает, что нерешенными остаются ключевые вопросы».

Эстония в клубе более дорогих стран

По словам главного экономиста Luminor, наряду со снижением роста экономики, основное внимание притягивал к себе рост цен. По сравнению с декабрем 2019 года цены в Эстонии выросли на 40%, что ровно в два раза больше, чем в еврозоне в целом.

«В результате уровень потребительских цен в Эстонии в прошлом году составил 97,9% от среднего по Европейскому Союзу, и теперь стран, где цены выше, чем у нас, стало меньше, а тех стран, где цены ниже, стало больше, – сказал Уускюла. – Несмотря на то, что мы спустились с пиков инфляции, перспективы роста цен остаются высокими. Летом цены подталкивала дорогая электроэнергии, и предприятия гораздо менее охотно снижают цены в преддверии нового повышения налогов. Рост расходов на заработную плату также способствует повышению цен».

На этот год Luminor прогнозирует рост цен на 4%, что на один процентный пункт выше, чем ожидалось весной. На 2025 год Luminor повысил свой прогноз инфляции с 1 до 5 процентов.

Снижение стоимости кредитов не принесет значительного облегчения

Процентные ставки по кредитам, включая 6-месячный Euribor, на основе которого выдаются многие жилищные кредиты, значительно снизились этим летом и, как ожидается, продолжат снижаться. К концу года Euribor может упасть до 3%, прогнозируют в банке.

«Это на один процентный пункт ниже, чем летом прошлого года. Для семьи, взявшей кредит на покупку жилья в размере 100 000 евро, это означает снижение ежемесячных платежей на 50 евро, – пояснил Уускюла. – В то же время инфляция съела весь прирост заработной платы за последние годы. Поскольку цены также продолжают расти, снижение процентных ставок не принесет такого облегчения, как ожидалось ранее».

Заработная плата и безработица

Хотя средняя зарплата в Эстонии во втором квартале этого года впервые в истории превысила магическую отметку в 2000 евро, рост зарплат за последний год значительно замедлился и очень неравномерно распределяется по отраслям. На этот год Luminor прогнозирует номинальный рост зарплат на уровне 7%:

«В будущем мы, вероятно, увидим продолжение роста зарплат, но не столь высокими темпами. В частности, мы видим рост зарплат в сфере услуг. В обрабатывающей промышленности рост зарплат возможен только в случае открытия новых экспортных рынков или сокращения числа работников».

Уровень безработицы в Эстонии оставался умеренно низким, но сегодня мы достигли ситуации, когда безработица, которая была ниже, чем в еврозоне, превышает средний уровень по еврозоне – в конце второго квартала уровень безработицы составлял 7,6%.

«Последний раз уровень безработицы был выше, чем в среднем по еврозоне, в начале 2012 года, когда мы восстанавливались после 20-процентной безработицы во время предыдущего крупного кризиса. Рецессия вновь усугубилась, и уровень безработицы также превысил средний показатель по еврозоне, – сказал Уускюла. – В значительной степени показатели безработицы повышаются благодаря включению украинских военных беженцев в общую статистику рынка труда, но некоторый рост безработицы наблюдается и среди местных жителей».

«Бюджеты семей находятся под таким давлением, что доходов одного члена семьи на длительный период не хватает. Уровень безработицы в этом году будет выше, чем ожидалось, и составит 8%. В результате снижения темпов экономического роста уровень безработицы останется высоким и в ближайшие годы – в следующем году он составит 8%, а еще через год снизится до 7%», – добавил Уускюла.

По его мнению, происходящее в эстонской экономике, а также в государственных финансах немного напоминает сюжет культовой эстонской комедии «Мужчины не плачут», где происходит бурная деятельность, но цель неясна, а сотрудничества мало.

«К счастью для эстонских семей и предприятий, мы можем воспользоваться знакомой цитатой из фильма “У вас, должно быть, железное здоровье, если вы все это выдерживаете!”. В нашей новейшей истории не было такой неопределенности, как сейчас. Тот факт, что уровень безработицы в Эстонии так низок, а зарплаты растут, означает, что все не так уж и плохо, и есть надежда на лучшее будущее».

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