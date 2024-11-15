Назад 15.11.24, 17:16 Делов-то: не разгоняйте мэрию – мы еще поржать хотим В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ искренне удивились: Райк – мэр Нарвы! Мы обсудили, почему она оказалась более политически гибкой, чем было принято считать, и заключила союз со Стальнухиным. Почему центристы обогнали по популярности социал-демократов? Почему эксперты из сферы энергетики критикуют программу правительства, и следует ли ждать, что цены на электричество взлетят до небес? Ну, и наконец-то: мэрия Таллинна избавилась от ста миллиардов дорожных знаков на километре дороги в центре города.

Foto: Алена Ценно

Катри Райк станет мэром Нарвы. Чему все так удивились? Что это означает в контексте муниципальных выборов следующего года? Что значит для города и региона камбэк Михаила Стальнухина? И как на все это повлияет отъем права голоса у граждан России и Беларуси?

В Эстонии две проблемы: дороги и дорожные знаки. В этом, видимо, был убежден вице-мэр Таллинна и бывший министр предпринимательства Кристьян Ярван. И вот новый удар: мэрия приказала эти знаки снести. И как прикажешь теперь ориентироваться?!

Согласно последнему опросу Norstat, Центристская партия обогнала социал-демократов и вышла на третье место. Еще один камбэк – в этот раз центристов! Чем он вызван? Это заслуга центристов или «прокол» социал-демократов?

Минутка позитива: согласно последним данным, экспорт эстонских товаров вырос на 4%. И это без учета реэкспорта! Неужели наблюдаются проблески света в конце туннеля или это встречный паровоз? Может ли так оказаться, что экономический кризис в Эстонии, длившийся два года, скоро закончится? В студии есть оптимисты и пессимисты.

Об этом и другом – в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».