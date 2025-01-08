Взгляд в 2025 год: кредитоспособность населения не пострадает

Скорее всего, с точки зрения финансов в новом году мы не увидим чего-то очень страшного, и, если не прилетит «черный лебедь», финансовый сектор Эстонии будет развиваться в обычном ключе, считает финансовый эксперт, партнер BFA Estonia OÜ Рон Лувищук.
- Рон Лувищук. Foto: Sander Ilvest
Местные предприниматели встречают новый год без розовых очков. Впереди – повышение налогов, реформы и новые требования, и все это – на фоне острой, непрекращающейся нехватки специалистов. Выживать в таких условиях приходится практически всем секторам экономики. Своими ожиданиями с ДВ поделились представители различных отраслей.
Уровень ставки Euribor волнует большую часть жителей Эстонии: если к концу 2025 года Euribor достигнет уровня 1,7-1,8%, то снижение будет существенным (сейчас Euribor равен 2,66%), однако до нуля Euribor не упадет.
Количество проблемных кредитов и задолженности в стране существенно не увеличится, а повышение налогов незначительно скажется на возможности частных лиц оплачивать свои кредиты.
Возможно, возникнут проблемы у каких-то компаний, но поскольку эстонские банки очень долгое время консервативно выдавали кредиты, с очень хорошими залогами, то проблемы для финансового сектора будут не существенными. Банки смогут выдавать деньги как частным лицам, так и предприятиям под хорошие проекты, потому что выдача кредитов сейчас низкая, а банкам надо зарабатывать.
Очень хочется надеяться, что на рынок Эстонии придут новые банки, которые усилят конкуренцию и позволят населению получать более конкурентные предложения.
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