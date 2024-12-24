Назад 24.12.24, 06:00 Михкель Нестор: момент истины наступит в 2026-2027 годах Департамент статистики недавно сообщил, что 50% эстонского ВВП дает столица, а доля услуг в нашей экономике выросла до рекордных 73%. Что это означает? Об этом ДВ спросили экономического аналитика банка SEB Михкеля Нестора.

Предприниматели верят в то, что в будущем ситуация улучшится, обращает внимание экономический аналитик банка SEB Михкель Нестор. Foto: Андрас Кралла

Половина ВВП Эстонии - это Таллинн, а три четверти экономики приходится на сферу услуг. О чем это говорит?

О том, что у нас есть один центр, и он находится в столице. Обычное дело для маленьких стран. У более крупных экономик таких центров больше. А для маленьких экономик типично, что вся экономическая деятельность сосредоточена в одном месте, и как правило, это столица страны.

Т.е. для нашей страны это нормально?

Было бы здорово, если бы в других регионах экономика росла быстрее, но будем реалистами: это маловероятно. Эти процессы невозможно форсировать, да и подобные тренды мы видим по всему миру - экономическая деятельность концентрируется в крупных центрах.

Что касается 73%, то чем более развита экономика, тем больше в ней доля сектора услуг. Таллинн и Харьюмаа развиты больше, чем остальная Эстония, а значит, и доля услуг в этих регионах тоже выше. Поскольку другие регионы развиты хуже, им такое большое количество предприятий сферы услуг не нужно.

А я эти цифры интерпретировал ровно наоборот: промышленность оказалась в таком загоне, что остались одни только услуги, и это признак упадка экономики. Я неправ?

Падение доли промышленности - долгосрочный тренд. Из года в год она составляет все меньшую и меньшую часть эстонского ВВП.

Что вы думаете о развитии экономики Эстонии в целом? Два года подряд она падает, и некоторые аналитики полагают, что мы утратили конкурентоспособность на мировом рынке: цены и зарплаты растут, а значит, дешевизной мы уже взять не сможем.

Главная причина, почему наша экономика снижалась - падение экспорта. Оно произошло из-за того, что в экономике Финляндии и Швеции дела шли плохо - по причине высоких процентных ставок. Но мы видим, что ставки были уже были снижены в этом году, и видимо еще сильнее снизятся в следующем. Думаю, что момент истины наступит в 2026-2027-м, когда строительный рынок скандинавских стран начнет нормализовываться.

О том же, что у нас растут цены, и от этого мы теряем конкурентоспособность, я слышу уже 30 лет. Но если мы хотим войти в клуб богатых стран, то цены и зарплаты в Эстонии и должны расти быстрее, чем в более богатых странах. Пока нам этот темп выдерживать удавалось. К тому же, мы работаем не только на субподряд: наши предприниматели начинают строить и более сложный бизнес.

Со временем, конечно, будет становиться сложнее, и рано или поздно наступит момент, когда будет казаться, что мы уперлись в потолок, и дальше развиваться очень сложно. Но я оптимист - думаю, что этого момента мы еще не достигли.

Вы сказали, что момент истины наступит в 2026-2027 годах. То есть, до этого наша экономика расти не будет?

В следующем году она вырастет, но на фоне предыдущего падения это будет незаметно. Ничего страшного-то не произошло: да, ВВП упал на 6-7%, но занятость в Эстонии на рекордных уровнях, а зарплаты растут. Но боюсь, что и рост в следующем году (SEB прогнозирует, что он составит 2%) будет столь же незаметным. Это медленный рост, да и налоги повышаются - поэтому настроение у людей будет скверное.

Но безработица все растет! В третьем квартале она составила 7,4%.

Если мы посмотрим на помесячную статистику Кассы по безработице, то увидим четкий тренд на снижение безработицы. Не помню точных цифр, но последний показатель был точно ниже семи процентов - что-то в районе 6,8%.

Я думал, что в следующем году экономика Эстонии будет расти, но безработица будет по инерции тоже увеличиваться - точно так же, как она по инерции не увеличивалась во время экономического кризиса.

Одна из причин, почему безработица не росла, - в Эстонии перманентная нехватка рабочих рук. Еще 2-3 года назад это была проблема номер один. Кого не спросишь, все говорили, что спрос на услуги есть, да работу по удовлетворению этого спроса выполнять некому.

Предприниматели это запомнили, и поэтому когда столкнулись с падением заказов, решили не сокращать людей, хотя могли. Они верили, что в будущем ситуация выправится, а если ты сейчас людей уволишь, где ты потом их возьмешь? Даже если позовешь тех же людей обратно - а какую зарплату они теперь попросят? И поскольку предприниматели в целом верят, что ситуация улучшится, сокращения сегодня - скорее исключение из правил.

Эстонская экономика последние два года падала. Однако Банк Эстонии, министерство финансов и коммерческие банки все это время прогнозировали рост на следующий год. И это потом не сбывалось. Почему?

Прогнозы, которые попадают мимо, - типичная история для нашей экономики. Мало того, что прогноз экономики - это как прогноз погоды, так еще и экономика в Эстонии крошечная.

В чем связь между размером страны и точностью прогнозов?

На нашу экономику могут оказать огромное влияние единичные события.

Пример: некоторое время назад Volkswagen Group перевезла юридическое лицо в Эстонию. А значит, вся интеллектуальная собственность, все права на программное обеспечение, на автомобили - все нематериальные активы были переведены на эстонское юридическое лицо. Это автоматически означало гигантский прирост инвестиций для нашей страны. А потом когда это все вывели из Эстонии, это означало гигантское падение инвестиций. Действия одного только предприятия могут определить всю нашу экономическую статистику. В случае больших стран такое влияние в любом случае меньше.

Может ли подобный черный лебедь показаться и в 2025 году?

Может. Но это нельзя спрогнозировать - иначе это не черный лебедь.