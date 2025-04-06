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  • 06.04.25, 11:27

В каждой пустой квартире в Таллинне мог бы жить работник или студент из Ида-Вирумаа или Валгамаа

Налог на недвижимость, который будет применяться ко всем жилым помещениям, не являющимся жильем владельца и не сдаваемым в аренду по действующему договору, сократит сокрытие доходов и увеличит предложение на рынке аренды жилья, пишет молодой политик из Ида-Вирумаа Марк Герасименко в статье, поданной на конкурс мнений «Успешная Эстония».
Марк Герасименко
  • Марк Герасименко Foto: Собственный архив
Некоторые читатели могут скептически отнестись к такой постановке вопроса: опять социалист считает, что все проблемы мира можно решить с помощью новых налогов. Однако уверяю, что на этот раз налоговая идея не нанесла бы ущерба интересам предпринимателей, наоборот — она добавила бы честной конкуренции на рынок аренды жилья.
Высокие арендные цены мешают мобильности рабочей силы
Но всё нужно объяснить по порядку. Начнём с арендных цен и мобильности людей внутри Эстонии. Не секрет, что в Эстонии сложилась ситуация, когда, с одной стороны, в некоторых регионах наблюдается избыток рабочей силы, а в других — её нехватка. Уровень зарегистрированной безработицы значительно превышает средний по стране в Ида-Вирумаа и Валгамаа, тогда как, по данным Департамента статистики, аж 87,3% вакантных рабочих мест находятся либо в Харьюмаа, либо в Тартумаа.
Тем не менее, естественное перемещение рабочей силы из регионов с высокой безработицей в регионы с острой нехваткой рабочей силы затрудняется из-за высокого уровня расходов на жильё. По данным Eurostat, с первого квартала 2010 года по третий квартал 2024 года арендные цены в Эстонии выросли сильнее всего среди всех стран ЕС — на целых 216%. Другими словами, за 15 лет арендные ставки в Эстонии выросли более чем втрое. За тот же период средняя зарплата в Эстонии увеличилась лишь на 158%.
Разумеется, тот факт, что арендные цены росли быстрее средней номинальной зарплаты, сильнее всего ударил по молодёжи, рассматривающей возможность переезда в Таллинн или Тарту, куда в эстонском контексте притягивают возможности учёбы и работы, свойственные «большим городам».
Очевидно, что и для экономики Эстонии было бы полезно, если бы государство и местные самоуправления предприняли шаги для успокоения цен на аренду. Наилучшим решением было бы увеличение предложения на рынке аренды жилья, что, при прочих равных, привело бы к снижению равновесных цен. Как этого добиться? Неужели единственным вариантом остаётся направить налоговые средства на строительство муниципальных домов для аренды?
На самом деле существует и другой вариант: налог на недвижимость! Здесь читатель снова может спросить: как дополнительное налогообложение жилья может способствовать замедлению роста арендных цен? Разве не произойдёт так, что арендодатель просто переложит возросшие налоговые издержки на арендатора?
Это опасение обоснованно — и именно так бы и произошло, если бы речь шла об универсальном налоге на недвижимость, цель которого — прямо максимизировать налоговые поступления. Однако можно ввести и другой тип налога на недвижимость — такой, который бы мотивировал людей выводить квартиры и дома на рынок аренды!
Освободить от налога собственный дом и сданное в аренду жилье
Новый налог на недвижимость мог бы действовать по следующей схеме: он распространялся бы на все жилые помещения, за исключением жилья, в котором живёт собственник, и помещений, сданных в аренду по действующему арендному договору.
Освобождение от налога на недвижимость жилья, которое собственник использует в качестве места жительства и которое указано в Регистре народонаселения, позволило бы не превратить новый налог в бремя для обычных людей, использующих своё первое жильё для проживания в нем.

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Освобождение от налога на недвижимость помещений, официально сданных в аренду, служило бы сразу двум целям. Во-первых, оно стимулировало бы частных лиц и компании как можно быстрее вернуть на рынок аренды пустующие жилые помещения. Пустующее жильё не приносит никакой прямой экономической пользы ни собственнику, ни обществу. Квартира, простаивающая в большом городе, — это квартира, в которой мог бы жить работник или студент из Ида-Вирумаа или Валгамаа, платя собственнику арендную плату. Но если квартира не выведена на рынок аренды, собственник теряет доход от аренды, а у студента меньше вариантов при поиске жилья.
Фактически страдает и третья сторона — государство. Высшая школа экономики в Стокгольме (филиал в Риге) подсчитала, что по состоянию на 2023 год теневой сектор составлял 17,9% ВВП Эстонии. Хотя этот показатель ниже, чем в Латвии и Литве, нет никакого повода для гордости.
И здесь на помощь мог бы прийти предложенный механизм налога на недвижимость: если от нового налога освобождались бы только те жилые помещения, которые сдаются по действующему договору аренды, то у недобросовестных арендодателей — физических лиц, не декларирующих свои доходы от аренды и не платящих с них подоходный налог — возникла бы мотивация начать декларировать эти доходы.
Если ежегодный налог на недвижимость, применяемый к пустующему жилому имуществу, был бы достаточно высоким, чтобы его бремя превышало удерживаемый с надлежащим образом задекларированного арендного дохода подоходный налог, то рантье, до сих пор сдававшие квартиры без аренды на бумаге, поспешили бы заключить договоры со своими арендаторами и начать честно декларировать доход!
В итоге увеличилось бы и количество официально сдаваемой в аренду недвижимости, и налоговые поступления государства. Правда, не обязательно от самого налога на недвижимость, а скорее за счёт налога на доходы от аренды, выведенные из тени.
Edukas Eesti– это конкурс Äripäev, Helmes, Elenger (бывший Eesti Gaas), If Kindlustus, Ellex Raidla Advokaadibüroo, Swedbank и Verston, на который мы ждем идеи в форме авторских мнений о том, как обновить историю успеха Эстонии и ускорить ее развитие. Главный приз конкурса составляет 10 000 евро.
Прием работ завершился 31 марта, в конце апреля жюри, в которое входят владельцы и руководители организующих компаний, а также редакция мнений Äripäev, выберет победителей.
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