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Социал-демократы имеют мнение, с которым они не согласны?

Своим отказом присоединиться к вотуму недоверия правительству социал-демократы, по существу, отрезали себе возможность участвовать в формировании правящей коалиции после выборов в марте будущего года, считает политический обозреватель Эльконд Либман.
Эльконд Либман.
  • Эльконд Либман.
  • Foto: Liis Treimann
В понедельник случилось событие, которое уже вроде как перестали ждать и которое закончилось как раз так, как и ожидали. Однако это еще не совсем (или совсем не) момент истины, потому что буквально на следующий день в Рийгикогу началось обсуждение госбюджета 2027 года.
В понедельник, 19 октября, оппозиция не сумела отправить в отставку правительство Кристена Михала, недобрав 17 голосов до необходимых 51. В провале вотума недоверия его инициаторы поспешили обвинить социал-демократов, что не совсем справедливо. Фракция СДПЭ действительно отказалась поддержать свержение правительства, о чем было известно заранее. Но даже если бы она поддержала остальную оппозицию и к ней примкнули бы еще «новые социал-демократы», в основном бывшие центристы, сейчас не входящие ни в одну из парламентских фракций, их голосов все равно не хватило бы.
Заводилы свержения правительства Михала, разумеется, рассчитывали на голоса внефракционных депутатов, так называемых «подоконников», но особых иллюзий наверняка не питали, придавая голосованию скорее знаковое, нежели практическое, значение. «Подоконники» же голосовали (вернее, вовсе не голосовали) по-разному. Например, бывший центрист, а ныне член «Отечества» Тынис Мельдер не поддержал вотум, несмотря на то, что как его прежняя, так и нынешняя партии выступили инициаторами голосования. А вот Калев Стойческу, напротив, поддержал, хотя он выходец из правящей партии «Ээсти 200» и член партии «Правые», в парламенте пока не представленной, а, значит, в голосовании не участвовавшей.
Тем не менее, именно политическое поведение социал-демократов явно вызвало наибольшее раздражение остальных оппозиционеров, поскольку оно представляло собой открытое разрушение единого оппозиционного фронта. При этом, как бы ощущая некоторую неловкость положения, социал-демократы обрушили на отдувавшегося за правительство премьер-министра лавину вопросов и шквал критики, заставив того напомнить, что еще сравнительно недавно они сами были членами правящей коалиции.
Иными словами, у социал-демократов, конечно же, есть свое мнение, но они не всегда с ним согласны. Надо полагать, что бюджетные дебаты они отыграют по-полному, ну а к какому окончательному итоговому решению придут – это уже другой вопрос.
СДПЭ – партия вообще довольно интересная. И речь отнюдь не о том, что она самая правая в мире левая партия, по словам приверженцев «просвещенного социализма с человеческим лицом», коих сегодня немного, а прежде было немало, особенно среди русскоязычных политиков и избирателей демократического в целом дискурса.
Левый либерализм – весьма достойная позиция, до тех пор, конечно, пока он не становится радикально-догматическим, как это произошло со многими западными левыми либералами. Речь о другом. Все мы помним, каким негодованием пылали политики-соцдемы во время «дела Porto Franco и торговли влиянием». История закончилась политическим переворотом в Таллинне в 2024 году, когда социал-демократы вышли из коалиции с центристами и вошли в коалицию с их оппонентами, а социал-демократ Евгений Осиновский занял кресло центристского столичного мэра Михаила Кылварта. Впрочем, четырехголовая коалиция просуществовала весьма недолго.
Примеров смены соцдемами стороны, отказа от еще недавно «принципиальных позиций» ради сомнительных нередко «компромиссов» со вполне прозрачными перспективами можно привести немало. У социал-демократов это называется «играть роль гирьки». Эту роль они исполняют очень давно и вовсе не скрывают ее. Еще совсем в другую эпоху Марью Лауристин, объясняя факт вхождения социал-демократов в правительство Марта Лаара, развивала идею «левого весла», уравновешивающего греблю с правого борта и удерживающего лодку на нужном курсе. Назвать можно как угодно – хоть гирькой, хоть веслом – суть остается одна и она очень даже смахивает на ту самую презренную торговлю влиянием. Впрочем, для политической практики в этом нет ничего необычного. Просто не надо изображать оскорбленную невинность. Правда, и это – общее место в политике.
Своим отказом присоединиться к вотуму недоверия правительству социал-демократы, по существу, отрезали себе возможность участвовать в формировании правящей коалиции после выборов в марте будущего года. Понятно, что у нынешних правящих партий шансов, во всяком случае по состоянию на сегодняшний день, практически нет. Можно, конечно, рассматривать вариант привлечения реформистов в коалицию «Отечества» и Центристской партии, которая выглядит почти неизбежной, хотя, опять же, на сегодняшний день. Но, во-первых, Партия реформ явно предпочтет быть коренником в оппозиции, чем пристяжной в коалиции, а, во-вторых, в случае убедительной победы двух партий им никакие реформисты не понадобятся, тем более, что их политический и экономический пафос очень уж ярко и резко направлен против Партии реформ.
Сотрудничество Центристской партии и «Отечества», пока, во всяком случае, протекает спокойно и вроде бы бесконфликтно (что, разумеется, вовсе не означает такой же идиллии на государственном уровне). Михаил Кылварт уверенно ведет свою партию в сторону консерватизма. Известные социал-либералы либо ее покинули, присоединившись, как правило, к соцдемам, либо ведут себя, как Яна Тоом, которая хранит верность знамени, но отказалась, например, покидать либеральную фракцию в Европарламенте и переходить к Яаку Мадисону в правоконсервативную фракцию ECR.
Выступая в понедельник перед депутатами, Кристен Михал привычно пугал публику призраком «компашки EKREIKE», тройственного союза центристов, «Отечества» и национал-консерваторов. Такая коалиция, в принципе, не исключена, но только в случае крайней необходимости, поскольку политики вынесли урок из того альянса, про который говорили, что Юри Ратас – премьер-министр в правительстве Марта Хельме. А крайняя необходимость, по сегодняшним прикидкам, едва ли появится.
И, наконец, «Правые», которые наверняка окажутся в Рийгикогу. Некоторые предсказывают именно такой альянс, но все же он затруднен. Рядом со склонным к консервативному социальному солидаризму «Отечеством» и социальной повесткой Центристской партии «Правые», на фоне программных устремлений которых даже Юрген Лиги выглядит защитником народных чаяний, смотрится как-то чужеродно.
Впрочем, повторю, все это только на сегодняшний день, а до выборов еще четыре месяца и – дебаты по госбюджету 2027 года.
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