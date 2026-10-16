Март Вырклаэв вступился за пенсионеров: «Так мы обречем их на бедность»

Чтобы сократить допустимый дефицит бюджета, правительство рассчитывает в следующем году увеличить доходы госбюджета на 4,6%, тогда как расходы должны вырасти лишь на 3,4%. В то же время у правительства меньшинства остаются сомнения, удастся ли ему заручиться в Рийгикогу достаточной поддержкой для принятия бюджета.
Точно так же, как 35-летний мужчина в полном расцвете сил не должен клянчить у своей бабушки денег, чтобы оплатить свои долги, не должно этого делать и эстонское государство, пишет депутат Рийгикогу (СДП) Андре Ханимяги.
Правительство совершило колоссальную ошибку, сделав вторую пенсионную ступень добровольной, а сейчас пытается залатать дыры, упростив возврат тех, кто когда-то из нее ушел, считают опрошенные ДВ эксперты и предприниматели.
В Ида-Вирумаа средняя пенсия по-прежнему остается самой низкой в Эстонии: по состоянию на 1 января 2026 года она составляла 793,15 евро в месяц, тогда как средняя пенсия по стране достигла 814,54 евро, а самой высокой была в Харьюмаа – 865,55 евро.
Раз за разом мы видим в новостях истории о том, как компания, владеющая конфиденциальными персональными данными, становится жертвой кибератаки. Правда, нередко в этом виновата не сама компания: утрачивает бдительность какой-то ее партнер. Тем не менее каждому предприятию стоит задуматься о том, все ли оно сделало для обеспечения хотя бы базового уровня кибербезопасности. То же стоит выяснить и у партнеров, подчеркивает специалист Telia по кибербезопасности Хенри Ваяк.