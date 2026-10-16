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Март Вырклаэв вступился за пенсионеров: «Так мы обречем их на бедность»

План партии «Правые» заморозить на ближайшие годы, наряду с другими расходами госсектора, и рост пенсий вызвал резкую реакцию Марта Вырклаэва в дебатах на радио Äripäev.
Бывший министр финансов Март Вырклаэв со своими призывами к более жесткому сокращению расходов остался в партии практически в одиночестве.
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