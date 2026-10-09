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Делов-то: откуда готовилось чумное нападение, сусликов много, а детей в профтехе Ида-Вирумаа мало

Ностальгия: все снова стали профессиональными вирусологами и с умным видом раскладывают, какая именно чума полыхнула в России? Угрожает ли она Эстонии и всему миру? Должен ли Агур подать в отставку? Голосов нет, но вы держитесь: социал-демократы не дадут узурпировать госбюджет?
Есть чума? Нет чумы? Это науке неизвестно. Или известно...
  • Есть чума? Нет чумы? Это науке неизвестно. Или известно...
  • Foto: искусственный интеллект
В России полыхнула чума. Или не полыхнула. Или не чума. Информации так мало, а спекуляций так много, что это снова напоминает медиа-истерию. Или не напоминает? И участвуют ли в этой истерии ДВ?
«Не положено – инструкция». Хендрик Агур обвиняется в том, что злоупотребил льготами на автомобиль в размере 4500 евро. Должен ли он подать в отставку? И насколько хорошо он управляет находящимися в его ведении учреждениями?
«Не сметь покупать газ у России! Лучше вместе торганем с ней редкоземельными». Эстония попросила не включать в санкции против России предприятие, поставляющее продукцию для Silmet. Что это: здоровая защита своих интересов или нарушение теоремы о крестике и трусах?
Станут ли соцдемы возмутителем спокойствия? Партия реформ и «Ээсти 200» не могут принять бюджет в одиночку.
Все это и другое журналисты ДВ Алексей Шишкн, Олеся Лагашина и Ярослав Тавгень обсудили в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».
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