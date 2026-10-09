Назад Делов-то: откуда готовилось чумное нападение, сусликов много, а детей в профтехе Ида-Вирумаа мало Ностальгия: все снова стали профессиональными вирусологами и с умным видом раскладывают, какая именно чума полыхнула в России? Угрожает ли она Эстонии и всему миру? Должен ли Агур подать в отставку? Голосов нет, но вы держитесь: социал-демократы не дадут узурпировать госбюджет?

В России полыхнула чума. Или не полыхнула. Или не чума. Информации так мало, а спекуляций так много, что это снова напоминает медиа-истерию. Или не напоминает? И участвуют ли в этой истерии ДВ?

«Не положено – инструкция». Хендрик Агур обвиняется в том, что злоупотребил льготами на автомобиль в размере 4500 евро. Должен ли он подать в отставку? И насколько хорошо он управляет находящимися в его ведении учреждениями?

«Не сметь покупать газ у России! Лучше вместе торганем с ней редкоземельными». Эстония попросила не включать в санкции против России предприятие, поставляющее продукцию для Silmet. Что это: здоровая защита своих интересов или нарушение теоремы о крестике и трусах?