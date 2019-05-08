Глава Uvic столкнулся с обвинениями инвесторов и уголовным делом

Владелец производителя пельменей Uvic Александр Мусаров, чья фирма в 2017 году подала заявление о санации, столкнулся с многочисленными обвинениями и подозрениями инвесторов и бывших партнёров. Инвесторы обвиняют «пельменного короля» в том, что тот без их ведома использовал средства Uvic для финансирования проекта под Новгородом, который стал для предпринимателя роковым. Его личный банкротный управляющий Ли Мюйрсоо подала против Мусарова заявление о возбуждении уголовного дела, поскольку усмотрела в его деятельности признаки присвоения. В довершение всего, в апреле суд не стал одобрять программу санации Uvic.

Владелец Uvic Александр Мусаров (в центре) Фото: Andras Kralla

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