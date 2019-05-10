США повышают тарифы, Китай заявил о контрмерах

США поднимают пошлины на китайские товары с 10% до 25%. В Пекине заявили, что из-за действий Вашингтона будут вынуждены принять ответные меры.

Президент США Дональд Трамп Фото: Эван Вучи

Однако Пекин не сообщил, какие именно контрмеры планируются. 10 мая вступило в силу решение Дональда Трампа о повышении пошлин на китайские товары с 10% до 25%. Оно затронет товары в объеме до 200 миллиардов долларов. Тарифы вступили в силу в 7 часов утра по эстонскому времени.

Тарифы моментально вступают в силу для авиаперевозок, однако на товары, которые попадают под тарифы, но уже покинули китайскую территорию и движутся по направлению к США морем, не распространятся.

Трамп также заявлял, что США предпринимает шаги для введения новых тарифов на товары в объеме 325 миллиардов долларов. В случае, если это произойдет, по сути все товары, прибывающие в США из Китая, будут облагаться 25-процентным тарифом.

Трамп не раз говорил, что он доволен действием тарифов, которые помогают не только в ведении переговоров, но и позитивно сказываются на экономике США.

Тем не менее китайские рынки сегодня работают в зеленой зоне. Оптимизм вселяет тот факт, что, несмотря на повышение тарифов с сегодняшнего дня, вице-премьер Китая Лю Хэ, который вчера прибыл в Вашингтон, сегодня продолжит вести переговоры. Рынки расценили это как знак надежды. Однако фьючерсы на американские индексы пока еще находятся в красной зоне, однако к моменту открытия рынка ситуация может измениться.

По словам аналитиков, введение тарифов по большому счету уже учтено рынками, которые с начала недели падали, поэтому сам факт введения тарифов едва ли сильно отразиться на сегодняшних торгах.