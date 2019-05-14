Объем грузоперевозок по ЭЖД в прошлом году вырос

Оборот Eesti Raudtee в прошлом году составил 41,5 млн. евро, что на 8,6 млн. евро больше, чем годом ранее.

Фото: Erik Prozes

88% оборота составили доходы от услуг инфраструктуры. Источником роста стала плата за использование инфраструктуры, полученная от предприятий, занимающихся пассажирскими перевозками, передает rus.err.ee.

В прошлом году по рельсам, принадлежащим предприятию, перевезли 13,54 млн. тонн товара, объем грузоперевозок вырос на 9,1%.

Транзитом через Эстонию прошли 9,1 млн. тонн грузов, то есть почти на 20% больше, чем в 2017 году. Однако объем местных перевозок (2,77 млн. тонн) уменьшился на 14%.