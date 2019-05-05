dv.ee • 5 мая 2019
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Новости

Объем пассажирских перевозок по ЭЖД вырос

Объем пассажирских перевозок по железной дороге Эстонии в марте по сравнению с тем же месяцем прошлого года вырос на 7,6% (48 900 человек) до 693 100 пассажиров.

Фото: ANTS LIIGUS

Об этом сообщает rus.err.ee со ссылкой на Департамент статистики.

В Эстонии внутренними пассажирскими перевозками по железной дороге с 1 января 2014 года занимается только фирма Elron.

На фоне роста пассажиропотока проблемой для предприятия Elron стали переполненные поезда. Особенно острой эта проблема является на линии Таллинн-Нарва, где за последние 4 года число пассажиров выросло на 300%.

Больше информации о руководстве, финансовых показателях и бизнес-связях компаний
ElronEesti Raudtee
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