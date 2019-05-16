Автопром ждет своей участи

В июне прошлого года президент США Дональд Трамп пригрозил Евросоюзу 20-процентным тарифом на автомобили и запчасти, ввозимые в США. Через месяц было решено, что обе стороны начнут работать над совместным торговым соглашением, однако особого развития это обещание не получило. Уже 18 мая Трамп должен сообщить о своем решении относительно введения автомобильной пошлины. Что об этой ситуации думают эстонские компании, связанные с автопромом?

Производство AS Mistra-Autex Фото: Liis Treimann

Аналитики предполагают, что введенные на прошлой неделе пошлины на китайский импорт - это сигнал и для Европы. После того, как стало известно о дополнительных тарифах, акции европейских автопроизводителей упали на 3%.