США введут дополнительные пошлины на китайские товары

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на импортируемые из Китая товары ещё на 300 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп Фото: Reuters/Scanpix

Таким образом, президент США ввёл пошлины на товары, которые до сих пор были освобождены от них, сообщает Tjournal. Лайтхайзер уточнил, что подробную информацию Торговое представительство США опубликует 13 мая.

Ранее по указанию Трампа США подняли тарифы на китайские товары с 10% до 25% на сумму около 200 миллиардов долларов.

5 мая Трамп заявил, что с 10 мая Штаты повысят пошлины на китайскую продукцию из-за «медленного продвижения» торгово-экономических переговоров с КНР. В день повышения пошлин, переговоры США и Китая завершились без объявления итогов.