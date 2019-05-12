Трамп вводит новые пошлины, а Uber уже на бирже

Прошлую неделю настроение инвесторов менялось от “все пропало шеф, распродаем акции” до “кажется, обошлось - покупаем снова!”, пишет биржевой аналитик ДВ Фуад Расулов.

8 мая Дональд Трамп заявил, что китайцы сорвали сделку, причем звучало это достаточно грозно: “Китай сорвал сделку и они заплатят за это”. Фото: Reuters/Scanpix

За последние несколько дней президент США Дональд Трамп и другие политики, включая китайских, сделали несколько заявлений, которые то как гром среди ясного неба обрушивались на рынки, то создавали ощущение, что торговые переговоры продолжатся в весьма благоприятной обстановке.

Сделка сорвана

8 мая Дональд Трамп заявил, что китайцы сорвали сделку, причем звучало это достаточно грозно: “Китай сорвал сделку и они заплатят за это”. Президент США назвал даже цену вопроса - 100 миллиардов долларов. Ровно столько заработают Штаты, если соглашения не будут заключены. Сделка так и не была заключена и уже к концу недели стало ясно, что радоваться нечему и, вероятно, почти на весь китайский импорт будут наложены пошлины. А объем этого самого китайского импорта - ни много ни мало ровно полтриллиона долларов в год.

Что дальше?

Если это конечная точка в торговых войнах, то рынки после очередного ухода вниз, вероятно, успокоятся, хотя бы на время. Инвесторам во всех вопросах важно, чтобы все было понятно и более-менее предсказуемо. Я сильно сомневаюсь в том, что это конец торговых войн, ведь впереди еще масса переговоров с рядом стран, да и Китай не остановится на достигнутом.

Напомню, что Китай уже успел ввести дополнительные пошлины на 106 наименований товаров из США. Ну а что касается экономики, вероятнее всего, заработанные на пошлинах деньги будут компенсированы ростом цен - товары из Поднебесной подорожают, что может отразиться на инфляции. То есть за это заплатят покупатели.

Так что инвесторам радоваться нечему, но и для особого пессимизма нет места. Трамп уверенно идет на такие шаги, опираясь на успехи собственной экономики. ВВП США растет, рынок труда испытывает лучшие времена аж с 1969-го года. Индексы тоже на своих максимумах. Кстати, что касается акций - в ближайшее время, скорее всего, стоит избегать покупки акций компаний, чей бизнес подвержен влиянию китайского фактора, например, Nike и Starbucks.

Uber на бирже!

Другая новость недели - Uber наконец-то вышел на биржу и стал стоить дороже, чем General Motors, Ford, Fiat Chrysler и Tesla. Капитализация компании достигла 75 миллиардов долларов, но в первый же день торгов потеряла более 7 процентов. Я не сильно удивлен такому развитию событий и дело даже не только и не столько в том, что компания несет огромные убытки.

Проблем много: начиная от растущей конкуренции и проблемами с корпоративной этикой и заканчивая тем, что конкурент Lyft уже потерял в капитализации более 40 процентов от максимума, достигнутого в первый же день торгов. Но как бы там ни было, это самое ожидаемое и крупное IPO текущего года.