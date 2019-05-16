У Bolt появились конкуренты с тем же именем

Американская компания Bolt Mobility, лицом которой является известный спринтер Усейн Болт, объявила о запуске услуги аренды самокатов в Париже. Эстонская компания Bolt (бывший Taxify) считает, что только она имеет право использовать этот бренд на европейских рынках.

Спринтер Усейн Болт. Фото: Scanpix

Менеджер по связям с общественностью Bolt Карин Казе сказала Delfi, что Bolt Mobility не может работать в Париже, поскольку эстонское предприятие имеет право на товарный знак во всех европейских странах.

«У нас есть решение Парижского суда, в котором говорится, что мы имеем право использовать этот товарный знак», - отметила Казе.

Эстонский Bolt запустил услугу аренды самокатов в Париже в сентябре 2018 года.

Bolt Mobility - американский стартап, зарегистрированный в 2018 году. Спортсмен Усэйн Болт, который является рекламным лицом компании, вчера представил аренды самокатов в Париже. Электросамокаты являются крайне популярным средством передвижения в столице Франции.