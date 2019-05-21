США отодвинули запрет на ведение бизнеса с Huawei

Министерство торговли США объявило о временном разрешении на ведение бизнеса с китайской корпорацией Huawei. Оно будет действовать до 19 августа.

Отсрочка не влияет на введенный президентом США Дональдом Трампом режим чрезвычайного положения в отношении компании из КНР, передает «Коммерсант».

Послабление даст Huawei и партнерам «обеспечить работу сети и оборудования, включая обновления и исправления программного обеспечения, в соответствии с юридически обязывающими контрактами и соглашениями».

В понедельник стало известно, что сотрудничество с китайской корпорацией приостановили Google, Qualcomm, Intel, Broadcom и другие американские производители микрочипов и программного обеспечения.