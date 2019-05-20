Google приостановила бизнес-контакты с Huawei

По информации источника Reuters, корпорация Google решила приостановить ведение дел с Huawei, в которых китайской компании предоставлялись программные или аппаратные разработки. Это связано с добавлением Huawei в «чёрный список» компаний Министерством торговли США, сообщает vc.ru.

Конкретные детали дальнейшего ведения дел с Huawei ещё обсуждаются внутри Google, и список запретов может измениться, заявляет источник Reuters.

По данным агентства, в случае введения ограничений Huawei потеряет доступ, а также техническую поддержку и совместимость с операционной системой Android, а также сервисами Google, Chrome, Play Market, YouTube, картами и другими приложениями компании. Аndroid-смартфоны Huawei перестанут получать обновления операционной системы от Google.

17 мая юристы Huawei заявили, что изучают влияние санкций Министерства торговли США и отказались от комментариев. Они отметили, что изменения не повлияют на уже выпущенные устройства Huawei.