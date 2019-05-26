Избирательные участки на выборах в ЕП открыты до 20:00

Все избирательные участки на выборах в Европейский парламент открыты до 20:00. Голосовать можно только на избирательном участке по месту жительства. При себе необходимо иметь действующее удостоверение личности, например, паспорт, ID-карту или водительские права.

Карту избирателя при себе иметь не обязательно. Голос, отданный в период предварительного голосования и в ходе электронного голосования, в день выборов изменить нельзя.

По состоянию на 12:00 на выборах в Европейский парламент проголосовало 29,1% избирателей. Наиболее высокая явка зарегистрирована в Тарту (33,7%), наиболее низкая – в Ида-Вирумаа (17,1%).