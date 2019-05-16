Началось голосование на выборах в Европейский парламент

С сегодняшнего дня можно проголосовать на выборах в Европейский парламент: в 9:00 началось электронное голосование и в 12:00 – голосование в уездных центрах.

В уездных центрах можно голосовать до 19 мая, 20:00, вне зависимости от места жительства избирателя согласно регистру народонаселения. «В каждом уездном центре открыт по крайней мере один участок. В Таллинне их восемь, а в Тарту – четыре», – сказал руководитель Государственной службы по организации выборов Прийт Винкель. Точное расположение участков доступно на веб-сайте Государственной службы по организации выборов.

Электронное голосование проходит круглосуточно по адресу www.valimised.ee до 22 мая, 18:00. При желании отданный электронным путем голос можно изменить. Для этого в установленный период можно снова проголосовать электронным путем или на избирательном участке в период предварительного голосования. В день выборов, 26 мая, голос изменить нельзя.

Предварительное голосование во всех избирательных участках проходит в период с 20–22 мая. «На выборах в Европейский парламент будет открыто 444 участка. В этот период можно проголосовать как в участке по месту жительства, так и в участке, где организуется голосование за пределами места жительства», – пояснил Винкель. В каждом самоуправлении есть по меньшей мере один участок, где организуется голосование вне места жительства. Более точную информацию можно найти в картографическом приложении.

В день выборов, 26 мая, проголосовать можно только на избирательном участке по месту жительства.

Для голосования в участке при себе необходимо иметь удостоверение личности с фотографией, например, ID-карту, паспорт или водительские права. Избирательную карту при себе иметь необязательно.

На выборах в Европейский парламент могут голосовать граждане Эстонии и постоянно проживающие здесь граждане других государств Европейского союза, изъявившие соответствующее желание. Вся Эстония составляет единый избирательный округ. Проголосовать можно за любого из 66 кандидатов.