СМИ: Fiat Chrysler и Renault обcуждают слияние

Итало-американский Fiat Chrysler (FCA) и французский Renault ведут переговоры о всеобъемлющем глобальном слиянии, сообщили Reuters и Financial Times.

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Совокупная рыночная капитализация FCA и Renault приближается к €33 млрд ($37 млрд), а общий объем продаж в мире составляет 8,7 млн автомобилей, передает РБК. Помимо увеличения масштабов, слияние может помочь исправить недостатки, которые есть у обеих сторон. FCA владеет высокодоходным бизнесом по производству грузовых автомобилей в Северной Америке и маркой Jeep, но теряет деньги в Европе. Renault, напротив, является пионером в области электромобилей с относительно экономичными технологиями для двигателей и сильным присутствием на развивающихся рынках, но без американского бизнеса.

Как сообщают СМИ, рассматриваемый план по слиянию может включать передачу части капитала. Представители FCA и Renault отказались комментировать сообщения.