Авторынок Эстонии: около нуля

Рабочим местом премьер-минист­ра Эстонии во время поездок с мая станет задний ряд сидений Mercedes-Benz S 350d 4Matic L, поскольку те, кто ездит на таких машинах, сами баранку не крутят. Среди приятных мелочей, предусмотренных для пассажиров второго ряда, есть программа Energizing, объединившая климат-контроль, ароматизатор, диодную подсветку, массаж и «музыку» в единый комплекс, а сами кресла имеют удлинители подушек и легко превращаются в подобие небольшой кровати. Впрочем, автомобиль для премьера выбирался не Юри Ратасом, а путём конкурса госпос­тавки, который выиграла фирма Silberauto, предложившая данную модель. Да и замена ранее используемого Audi A8 на новую модель проводится по той лишь причине, что 4-летний лизинговый договор на прежнюю машину подходит к концу. Новый автомобиль, стоимость которого по прайс-листу составляет 95 340 евро, также будет не куплен, а взят в лизинг на очередной 4-летний срок. Согласно договору госпоставки за лизинг автомобиля фирме Silberauto будет заплачено 61 089 евро, плюс 21 000 евро предусмотрены на оплату работ по обслуживанию машины. Фото: Mercedes-Benz

В марте рынок новых автомобилей Эстонии выбрался из минусов, в которых он пребывал на протяжении нескольких месяцев. Пока динамика продаж вышла лишь на нулевой уровень: за месяц продано 2335 автомобилей, что всего на две машины больше, чем год назад.

С начала 2017 года и до осени 2018 спрос на новые машины в Эстонии неуклонно рос. Однако в сентябре прошлого года тренд сменил направление. Тогда ЕС перешёл на новый сертификационный цикл WLTP, который пришёл на смену NEDC.