Оборот Circle K вырос, прибыль упала

Глава Circle Кай Реало на заправке в Мустамяэ Фото: Андрас Кралла

Оборот заправочной сети Circle K увеличился на 11%, составив 318,5 миллиона евро. Чистая прибыль упала на 15% и составила 10,3 миллиона.

Как пишет предприятие в своём отчёте о хозяйственной деятельности, на его результаты повлияли такие факторы, как цены и акциз на бензин, оборот от новых заправок и магазинов, а также рост расходов на рабочую силу. Именно последним фактором сеть объясняет стагнирование коммерческой прибыли (14,299 миллиона евро, рост на 0,15%).