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Свалка Осипенко нарушала требования

В отчетах об отходах свалки Уйкала (Uikala Prügila AS) за 2016 и 2017 годы были предоставлены ложные данные. Кроме того, в отношении компании ведется еще два разбирательства в связи с нарушениями требований.

Часть отходов находилась в стадии промежуточного складирования уже более трех лет, предусмотренных законом.

98 процентов предприятия, управляющего свалкой, принадлежит Наталье Осипенко - жене небезызвестного бизнесмена Николая Осипенко, чьи компании ранее обвинялись в коррупции и уходе от налогов.