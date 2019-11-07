Пенсионная реформа повлияет и на третью пенсионную ступень

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Хотя основная цель планируемой пенсионной реформы заключается в изменении второй пенсионной ступени, она повлияет и на участников третьей ступени в связи с изменением правил налогообложения и пенсионного возраста с 2021 года, пишет rus.err.ee.

Например, изменятся и правила взимания подоходного налога. Согласно законопроекту, к выплатам из третьей ступени будет применяться подоходный налог по ставке 10% и 0% на тех же условиях, которые начнут действовать в отношении второй ступени.

К тому же, если в настоящее время пенсионный возраст в третьей ступени составляет 55 лет, то составленный минфином законопроект приравнивает его к пенсионному возрасту во второй ступени, что означает его увеличение.

Министерство финансов еще не завершило подробный анализ влияния реформы на третью пенсионную ступень, поэтому оценка пока остается неполной.