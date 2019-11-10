Эстонское отделение Danske предлагало россиянам спрятать активы в золоте

Эстонский филиал банка Danske предлагал избранной группе клиентов, преимущественно россиян, конвертировать активы в золотые слитки и монеты, чтобы скрыть свое состояние. Об этом стало известно из документов, попавших в распоряжение журналистов Bloomberg.

Согласно документам, которые датируются серединой 2012 года, Danske предлагал клиентам золото как способ хеджирования рисков и достижения «анонимности». Во внутренней презентации компании говорилось о том, что золото обеспечивает «удобство транспортировки» активов.