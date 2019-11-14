Ярвик намерен уволить и вице-канцлера

Министр сельской жизни Март Ярвик Фото: Лийз Трейманн

Ранее пожелавший ухода канцлера Министерства сельской жизни, Март Ярвик намерен уволить и вице-канцлера министерства.

В ходе заседания Рийгикогу, депутат от Партии реформ Лийна Керсна поинтересовалась у министра Ярвика (EKRE), действительно ли он желал избавиться от вице-канцлера по вопросам пищевой безопасности, науки и развития. Эту должность занимает Тоомас Кеввай с 2013 года.