Кристьян Пруул • 14 ноября 2019
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Ярвик намерен уволить и вице-канцлера
Ранее пожелавший ухода канцлера Министерства сельской жизни, Март Ярвик намерен уволить и вице-канцлера министерства.
В ходе заседания Рийгикогу, депутат от Партии реформ Лийна Керсна поинтересовалась у министра Ярвика (EKRE), действительно ли он желал избавиться от вице-канцлера по вопросам пищевой безопасности, науки и развития. Эту должность занимает Тоомас Кеввай с 2013 года.
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