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Участники скандала PRIA - друзья детства министра
Помимо его советника, сам министр сельской жизни может быть участником конфликта интересов, пишет Postimees.
По данным Postimees, министр Март Ярвик (EKRE), его бывший советник Урмас Арумяэ и фермер Рейн Соосаар знакомы с детства: в начальной школе они были одноклассниками и позднее поддерживали связь. Более того, Соосаар является дальним родственником Ярвика (Соосаар - пасынок сожителя сестры Ярвика).
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