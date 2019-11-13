Участники скандала PRIA - друзья детства министра

Министр сельской жизни Март Ярвик Фото: Лийз Трейманн

Помимо его советника, сам министр сельской жизни может быть участником конфликта интересов, пишет Postimees.

По данным Postimees, министр Март Ярвик (EKRE), его бывший советник Урмас Арумяэ и фермер Рейн Соосаар знакомы с детства: в начальной школе они были одноклассниками и позднее поддерживали связь. Более того, Соосаар является дальним родственником Ярвика (Соосаар - пасынок сожителя сестры Ярвика).