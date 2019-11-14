Вотум недоверия Ярвику провалился
В четверг, 14 ноября, председатель фракции оппозиционной Партии реформ в Рийгикогу Кая Каллас передала в парламентское производство заявление о выражении вотума недоверия министру сельского хозяйства Марту Ярвику.
Текст заявления о вотуме недоверия помимо реформистов подписали и социал-демократы, пишет ERR.
Правительство попросило спикера парламента внести этот вопрос в повестку дня сегодняшнего заседания.
Оппозиция обвиняет Ярвика в том, что он действовал в интересах клиента своего советника, неоднократно лгал общественности, оказывал давление на независимых чиновников. Ярвик заявлял, что не сделал ничего такого, из-за чего ему следовало бы подать в отставку.
Для того, чтобы отправить министра в отставку, необходимо большинство голосов членов Рийгикогу - то есть поддержать вотум должен хотя бы 51 депутат. У оппозиции сейчас 45 голосов.
Вотум недоверия министру Ярвику провалился. Против выражения министру недоверия проголосовали 51 депутат парламента при 43 голосах "за". Двое депутатов не приняли участия в голосовании, еще пятеро отсутствовали на заседании.