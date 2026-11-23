Производитель молока из Йыгевамаа получил разрешение на покупку конкурента
Компания Sadala Piim, крупная доля в которой принадлежит фермеру Ахти Кальде, одному из крупных сельхозпроизводителей Йыгевамаа, получила от Департамента конкуренции разрешение на покупку компании Härjanurme Mõis, принадлежащей датским владельцам.
Принадлежащая в значительной степени Ахти Кальде компания Sadala Piim OÜ покупает OÜ Härjanurme Mõis, которая принадлежит датским владельцам и также занимается молочным животноводством в Йыгеваском уезде.
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