Дженсен Хуанг вновь избран главой Nvidia. Акции компании взлетели
В понедельник производитель чипов Nvidia объявил, что восстановил Дженсена Хуанга в должности генерального директора, сообщает Bloomberg. Это решение побудило инвесторов покупать акции Nvidia, и бумаги подорожали более чем на 28%.
Локомотив ИИ-лихорадки Nvidia вновь укрепил мою уверенность в том, что акции стоит держать, а главное – дал понять, что конца буму пока не видно. Нервозности, конечно, добавляет полное избегание тем, связанных с Хуангом.
Квартальная отчетность Nvidia, превзошедшая ожидания рынка, вернула интерес инвесторов к заметно подешевевшим акциям компании. Однако партнер Kawe Kapital Кристьян Хянни и консультант SEB по рискам финансовых рынков Эрик Лаур предупреждают, что будущее компании по-прежнему связано с серьезными рисками.
Совет директоров Nvidia ищет нового гендиректора после отставки основателя компании Дженсена Хуанга. Пока временно компанию возглавила ее финансовый директор Колетт Кресс. Американское издание Axios назвало 11 возможных преемников: четверо работают в Nvidia, семеро – в других технологических компаниях, в том числе в AMD, Arm, Apple и Google. Инвесторы тем временем продолжают продавать акции: в пятницу бумаги Nvidia подешевели еще на 2%.
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