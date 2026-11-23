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Когда тяжёлой технике требуется ремонт, не всегда достаточно того, чтобы специалист добрался до машины. Ему необходим доступ к техническим базам данных производителя, диагностике и информации о запчастях. Если эти системы не работают, может остановиться и важная для клиента машина. Для компании INTRAC EESTI, занимающейся продажей, арендой и обслуживанием тяжёлой техники, это одна из причин, по которым кибербезопасность стала напрямую связана с бесперебойной работой бизнеса.